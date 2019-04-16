Detaylar ortaya çıkıyor: İşte iOS 13 ile birlikte gelecek yeni özellikler

iOS 13 ile birlikte ilk dikkat çeken yenilik gece modu. Uzun zamandır iPhone sahiplerinin beklediği bu özellik sayesinde kullanıcıların gözü hem daha az yorulacak hem de batarya tasarrufu sağlanacak.

Yeni iOS sürümü ile gelecek bir diğer yenilik ise çoklu pencere desteği. Kullanıcılar aynı anda birden fazla uygulamayı tek ekranda görüntüleme imkanına kavuşacak.

Şu an kullanımda olan 'Geri Alma' özelliği de değişecek. iPhone ve iPad'lerde geri alma işlemini yapabilmek için cihazı sallamak gerekiyor. iOS 13 ile birlikte üç parmakla ekran sola kaydırıldığında geri alma işlemi gerçekleşmiş olacak.

iOS'un yeni sürümüyle mail uygulamasında da değişiklikler olacak. Güncellenmiş mail uygulaması, gelen mesajları kategorilere ayırabilecek. Örneğin satın alma, pazarlama, gezi, önemli olmayanlar vb. kategoriler altında gelen e-postalar toplanacak. Ayrıca sonra oku seçeneği de eklenecek.

iOS 13 her Apple cihazına yüklenemeyecek. Apple henüz bu konuda açıklama yapmasa da, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modelleri dahil eski iPhone modellerinin iOS 13 ile uyumlu olmayacağı gelen bilgiler arasında.

(DHA)

