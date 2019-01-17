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Detoks nedir? Detoks içecekleri kilo verirken ne kadar etkili olur? İşte detoks yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 17.01.2019 15:14 | Son Güncelleme

Kilo vermek ve yaz aylarına daha fit girebilmek isteyenler özellikle Şubat ve Mart aylarında harekete geçiyor. Hatta bu uğurda tehlikeli yiyecek ve içecekleri tercih eden yüz binlerce insan var. Bilinçsizce yaptırılan ameliyatlar da bu tehlikeli yöntemlerden sadece biri. Konuyla ilgili sağlıklı bir yöntem önerisinde bulunan uzman diyetisyen Mahir Tekgöz’den yaza hazırlanırken bilinçli ve sağlıklı detoks ve beslenme önerileri ile kilo verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Detoks nedir? Detoks içecekleri kilo verirken ne kadar etkili olur? İşte detoks yaparken dikkat edilmesi gerekenler

NEDEN DETOKS? KARACİĞER VE BÖBREKLER BU GÖREVİ YERİNE GETİREMİYOR MU?

Detoks vücudun toksinlerden arınması anlamına geliyor. Peki vücudumuz kendi kendine toksinlerden arınamıyor mu? Evet, arınıyor. Vücudumuzun çok bir güzel detoksifikasyon sistemi var. Bu süreçte en önemli rolü karaciğer ve böbrekler üstleniyor. Karaciğer ve böbrekler vücudumuzu arındırma işlevi görüyor. Fakat günlük hayatımızda maruz kaldığımız egzoz dumanı, sigara ve bazı gıdalardan aldığımız katkı maddeleri nedeniyle böbreklerimiz ve karaciğerimiz arındırma işlevini tam olarak gerçekleştiremiyor. Bu nedenle bizim de vücudumuza ihtiyaç duyduğu miktarda su, besin ve mineralleri vermemiz gerekiyor. Peki nasıl? Vücudumuzun toksinlerden arınması ve sağlıklı çalışması için ayın belli günlerinde 5 günlük detoks programları uygulanması gerekir . Özel olarak hazırlanan detoks içeceklerini, mevsiminde taze sebze ve meyveleri kullanarak coldpress dediğimiz soğuk sıkım yöntemle hazırlanması gerekir.. Bu içeceklerin yardımıyla karaciğer ve böbreklerimizi toksinlerden arındırabiliriz

AZ AZ VE SIK SIK YEMEK ZAYIFLATIR MI? YİYECEKLERİN KALORİ DEĞERLERİ Mİ YOKSA VÜCUTTA NE ŞEKİLDE KULLANILDIĞI MI ÖNEMLİ?

Yemek yemek fizyolojik bir ihtiyaçtır ve kişi acıktığında yemelidir. Zayıflama ve sağlıklı beslenmede en basit kural vücuttan gelen açlık sinyallerine duyarlı olmak ve acıktığımızda sağlıklı gıdalarla açlığa yanıt vermeyi becerebilmektir. İşin püf noktası açlığı ertelememek gerektiğidir. Genellikle sabah ve öğle arasındaki süre kısa olduğu için bu arada bir şey yemeye gerek yoktur. Öğle ve akşam arasındaki süre uzun olduğu içinse ikindide bir şeyler yemek, akşam yemeğini daha az yemenize neden olacaktır. Akşam yemeğinden sonra bir şeyler yememek gerekir. Sürekli yemek, vücutta insülin hormonunu uyarır.İnsülin depolama hormonudur. Sürekli yemek, bu hormonun sürekli salgılanmasına neden olur ve vücuda giren yiyecekler daha çabuk depo edilir. Kişi daha çabuk acıkır. Bu nedenle sık sık, az az yemek daha çok yeme ihtiyacı doğurur ve daha çok şişmanlatır. Bunun yanında yiyeceklerin kalori içeriğinden çok vücuttaki etkileri önemlidir. Bu yiyecek vücutta yağların yıkımına mı neden oluyor yoksa depolanmasına mı? Asıl dikkat etmemiz gereken budur.

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Anahtar Kelimeler:
detoks kilo beslenme

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