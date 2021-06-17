Detoks nedir, nasıl yapılır? İçtiğiniz suyun PH seviyesi bile etki ediyor

Detoks yapmalıyız, çünkü aslında hiçbirimiz yaşlanmak, kilo almak, günü yorgun ve halsiz geçirmek istemiyoruz. Enerji seviyemizin hep yüksek olmasını ve mutlu olmayı istiyoruz. Günlük bakımlarımızı yapıyoruz, duş alıyoruz, kremler sürüyoruz. İç bakımla ilgili olarak en ufak bir şey yapmıyoruz. Bu nedenle de altı ayda bir 7 gün detoks yapmak, belki de yaşam kalitemizi arttırmayı sağlayacaktır. DETOKS YAPARKEN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİDİR? Detoks yaparken işlenmiş gıdaların hepsinden uzak durmak gerekir. Özellikle marketlerde, raf ömrünü uzatmak için, içerisine pek çok kimyasal katılmış gıdalardan uzak durulmalıdır. Yeşillikler ana maddemizdir. Yeşillik tüketin, onların da mümkün olduğunca organik olanlarını tüketmeye başlayın. Yeşillik, sebze ve meyveler zaten detoksta ana öğelerimiz. Beslenmede hayvansal gıda kullanmamayı, kahve kaçamağı yapmamayı önermekteyim. DETOKS YAPARKEN HANGİ MEYVE VE SEBZELER TÜKETİLMELİDİR? Detoks yaparken öncelikle yeşillikler bizim için çok önemlidir. Ispanak, kereviz, kereviz sapı, limon, salatalık, maydonoz gibi bütün yeşillikler sıkılabilir ya da salata haline getirilip yenebilir.

Meyveler bizim için çok lezzetlidir ama sınırlı tüketilmesi gereken besinlerdir. Hayatınız boyunca meyveleri mümkünse kısıtlı tüketmeye çalışmanız gerekir. Meyve yerken bir ya da iki çeşidin dışına çıkmamaya çalışmalısınız. Bu noktada dört mevsim bulabileceğiniz besin elmadır. Yeşil elma biraz daha az şekerlidir. Yeşil elmadan çok güzel bir detoks içeceği hazırlanabilir. İki ya da üç tane yeşil elmayı ve içerisine kabukları soyulmuş limonu sıkıp, üzerlerine azcık zencefil de katıldığında, harika bir detoks içeceği hazırlanabilir. İDEAL BİR DETOKS GÜNÜ NASIL OLMALIDIR? İdeal bir detoks programında, güne erken başlamak çok önemlidir. 7.30 - 8 gibi uyanmak ve sonrasında taze sıkılmış sebze suyuyla güne başlamak en idealidir. Egzersiz programları için çok ağır programları önermeyiz. Vücudun hücreleri yenilemesi ve toksinleri atabilmesi için, dışarıdan ekstra efor sarf edip yormaya hiç gerek yoktur. O yüzden detoks döneminde en çok önerdiğimiz şeyler, güzel bir tempoda yürüyüş ve yüzmedir. Buhar ve saunadan faydalanmak mümkünse, vücudun toksin atması için vücudu desteklemiş olursunuz.

DETOKS YAPARKEN MUTLAKA TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER NELERDİR? Detoks yaparken, vücudu asidikten alkaliğe çevirmeye çalıştığımız için limon ve greyfurt çok önemlidir. Bunlar bizim için hem C vitamini, hem de alkali görevi gören besinlerdir. Çok fazla meyveyi önermeyiz. Genelde çok şekerli olan meyveler vardır. İncir, üzüm, karpuz gibi meyvelerin limitli şekilde tüketilmesini öneririz. Ağırlıklı olarak yeşilliklerin tüketilmesini istemekteyiz. Ispanak, kereviz, kereviz sapı, pancar, salatalık ana malzemelerdir. Hepsi magnezyum açısından, potasyum açısından, çinko açısından gerçekten faydalıdırlar. Kereviz sapı, kabızlığa ve sindirim sisteminin düzenlenmesine çok iyi gelmektedir. Pancar, çinko, magnezyum, vitamin ve minerallere sahiptir. Lezzetli ve farklı tarifler uygulayabileceğiniz bir detoks ile beslenmeye devam edebilirsiniz. DETOKS YAPARKEN SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ MİDİR? Detoks sırasında vücut arındığı için, vücudun tuttuğu ödemin atması gerekir. Ödemin atılması için, vücuda fazla fazla suyun girmesi gerekir. Detoks sırasında sıvı beslenme uygularken, günde en az 3 litreye yakın su içilmesini istemekteyiz. Bizim bir formülümüz var. Kilogramı 40 milililtreye bölüyoruz. Bu şekilde kendi formunuza göre ne kadar su içmeniz gerektiğini tespit edebilirsiniz.