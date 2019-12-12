Detroit: Become Human PC platformuna gelecek

12 Aralık 2019 yani yarın çıkışını gerçekleştirecek olan oyun, oldukça güçlü donanım istiyor. Minimum ayarlar için GTX 780 veya AMD HD 7950 grafik birimi yeterli olacak olsa da, oyunu düzgün bir şekilde oynayabilmek için Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580‘e sahip olmanız gerekiyor.

RAM konusunda acımasız olan oyun minimumda 8 GB RAM önerilende ise 16 GB RAM talep ediyor. Seçimleri ile sonunu değiştirebildiğiniz ve Türkçe altyazı desteğine sahip olan oyunu Epic Games Store üzerinden satın almak için tıklayın.

DETROIT: BECOME HUMAN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ



Detroit: Become Human minimum sistem gereksinimi



İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz veya AMD FX-8350, 4.2 GHz (Minimum 6 – 8 mantıksal çekirdek tavsiye edilir)

RAM: 8GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD Radeon HD 7950

VRAM: 3GB veya daha fazlası

Detroit: Become Human önerilen sistem gereksinimi



İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: i5-8400 @ 2.8GHz veya Ryzen 5 1600

RAM: 16GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 4GB veya daha fazlası

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