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Detroit: Become Human PC platformuna gelecek

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Quantic Dream tarafından 2018 yılında PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Detroit: Become Human, bir ilke imza atarak PC platformuna da göz kırpmıştı. Epic Games Store’a özel olarak çıkacak olan ve 142 TL fiyat etiketine sahip olan oyunun bugün de sistem gereksinimleri belli oldu.

Detroit: Become Human PC platformuna gelecek

12 Aralık 2019 yani yarın çıkışını gerçekleştirecek olan oyun, oldukça güçlü donanım istiyor. Minimum ayarlar için GTX 780 veya AMD HD 7950 grafik birimi yeterli olacak olsa da, oyunu düzgün bir şekilde oynayabilmek için Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580‘e sahip olmanız gerekiyor.

RAM konusunda acımasız olan oyun minimumda 8 GB RAM önerilende ise 16 GB RAM talep ediyor. Seçimleri ile sonunu değiştirebildiğiniz ve Türkçe altyazı desteğine sahip olan oyunu Epic Games Store üzerinden satın almak için tıklayın.

DETROIT: BECOME HUMAN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Detroit: Become Human minimum sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz veya AMD FX-8350, 4.2 GHz (Minimum 6 – 8 mantıksal çekirdek tavsiye edilir)
RAM: 8GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD Radeon HD 7950
VRAM: 3GB veya daha fazlası

Detroit: Become Human önerilen sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: i5-8400 @ 2.8GHz veya Ryzen 5 1600
RAM: 16GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
VRAM: 4GB veya daha fazlası

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Detroit: Become Human pc detroit: become human sistem gereksinimleri

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