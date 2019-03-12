Dev aydınlatma direği maçın ortasında sahaya devrildi

Dev direğin devrildiği o korkunç o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Şans eseri kimseye hayati bir şey olmazken, maçın hakemi adeta ölümden döndü.

Bacağı iki yerinden kırılan hakemin yanı sıra oyunculardan birinin vücudunda çizik ve kesikler meydana geldi.

