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Dev aydınlatma direği maçın ortasında sahaya devrildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

ABD'deki bir lisede sahada devam eden bir futbol maçı sırasında sahanın ortasında dev bir aydınlatma direği devrildi.

Dev direğin devrildiği o korkunç o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Şans eseri kimseye hayati bir şey olmazken, maçın hakemi adeta ölümden döndü.

Bacağı iki yerinden kırılan hakemin yanı sıra oyunculardan birinin vücudunda çizik ve kesikler meydana geldi.

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aydınlatma maç Direk abd futbol sahası

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