Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler! "Kocaman, bu canavar"

    Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler! "Kocaman, bu canavar"

    22.04.2024 19:10
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göle olta atan ve 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı. Yakaladıkları balığı savaş gemilerindeki torpidoya benzeten balıkçılar, sevinç anlarını saniye saniye kayda aldı.

    Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler! "Kocaman, bu canavar"

    Sportif balıkçılık yapan Onur Yasin Yazıcı ile Burak Faik Telgeren, botla Sapanca Gölü'ne açıldı. 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı. Uzun uğraşlar neticesinde kıyıya çıkartılan balığın 6 buçuk kilogram ağırlığında ve 104 santimetre boyunda olduğu belirlendi.

    AW188075_04

    Yakaladıkları balığı savaş gemilerindeki torpidoya benzeterek “Kocaman, bu canavar” diyen balıkçılar, sevinç anlarını ise saniye saniye kayda aldı. Görüntülerde oltaya takılan balığın bota alınması ve balıkçıların sevinçleri yer alıyor.

    (İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Eski sevgiliden intikam siparişi! Tüm kuryeler kapının önüne doluştuEski sevgiliden intikam siparişi! Tüm kuryeler kapının önüne doluştu
    Gelin ve damada pastalı şaka! 'Az bile yaptı'Gelin ve damada pastalı şaka! 'Az bile yaptı'
    Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
    Anahtar Kelimeler:
    balık Sakarya Sapanca dev
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti

    Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti

    Destici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdi

    Destici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdi

    Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler! “Kocaman, bu canavar”

    Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler! “Kocaman, bu canavar”

    Kocasıyla birlikte 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişti! Gerçek detaylarla ortaya çıktı

    Kocasıyla birlikte 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişti! Gerçek detaylarla ortaya çıktı

    Pencerenin açık olduğunu fark etmedi! Yatak odası sesi dışarı duyuldu

    Pencerenin açık olduğunu fark etmedi! Yatak odası sesi dışarı duyuldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

    Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.