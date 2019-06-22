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Dev çekirge! Van ve Diyarbakır'dan bu kez Gaziantep'te görüntülendi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Etçil olduğu bilinen ve büyüklüğü 25 santimetreyi bulan dev çekirge Van ve Diyarbakır'dan sonra bu kez Gaziantep'te görüntülendi.

Dev çekirge! Van ve Diyarbakır'dan bu kez Gaziantep'te görüntülendi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Mahallesindeki araziye kiraz toplamaya gelen bahçe sahibi Ethem Aslan ve ailesi, dev çekirgeyi gördü. Yaptıkları araştırmada çekirgenin etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslendiğini öğrenen aile, zararı olmaması nedeniyle çekirgeyi sadece cep telefonu ile görüntülemekle yetindi.

Cep telefonu ile çekirgenin fotoğraf ve videosunu çeken Recep Aslan, ilk kez bu kadar büyük bir çekirge gördüklerini ve ilk gördüklerinde de çok şaşırdıklarını kaydetti.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK'

Recep Aslan, "Bahçemize kiraz toplamaya gelmiştik. Daha önce hiç görmediğiz tür de bir çekirge dikkatimizi çekti. Daha önce böyle bir şey görmedik, çok şaşırdık. Sadece fotoğraf ve video çekerek, hayvanı bıraktık" diye konuştu. Gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten baba Ethem aslan ise, "Sanki evrim geçirmiş gibiydi. çok büyüktü. Bizim de dikkatimizi çekti. bu zamana kadar böyle büyük bir çekirgeye rastlamamıştık. Bu nedenle biz de video ve fotoğraflarını çektik" diye konuştu.

'ÇAĞABOĞAN VE SAGA'

Öte yandan daha önce bu yıl Van ve Diyarbakır'da da görülen çekirgenin yörede nadir rastlanan bir tür olduğu ve "çağabogan ve Saga" olarak bilindiği öğrenildi. Uzmanlar geceleri avlanan bu çekirgenin etçil olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiğini ifade etti. Bacaklarının üzerinde kuvvetli diken yapısında çıkıntılar bulunan bu çekirge türünün avlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başladığı da biliniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çekirge gaziantep

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
biz daha evvel görmüştük yeni değil
ağrı dağında askerlik yaptım. çok daha büyükleri vardı orada.
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