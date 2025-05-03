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Dev deniz canavarı kalıntısı bulundu! 66 milyon yıl önce yaşamış, 9 bin kiloya ulaşabiliyor...

66 milyon yıl önce okyanuslara hükmeden dev bir "deniz canavarının" kalıntıları bulundu. Bu hayvan 15 metre boyu ve 9 bin kilo ağırlığa ulaşabiliyor.

Dev deniz canavarı kalıntısı bulundu! 66 milyon yıl önce yaşamış, 9 bin kiloya ulaşabiliyor...

Amerikalı jeologlar, yaklaşık 82 ila 66 milyon yıl önce yaşamış, mosasaur olarak bilinen dev deniz kertenkelesinin fosilleşmiş tek bir omurgasını keşfetti. jeolog James Starnes, "Bu gerçek bir deniz canavarı. Bir mosasaurun ulaşabileceği en büyük boyut." diye konuştu.

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15 METRE BOYA ULAŞABİLİYORDU

Mosasaurlar yaşadıkları dönemde en üst düzey yırtıcılardı. 9 bin kilogram ağırlığa ve 15 metre boya ulaşabiliyorlardı. 15 Nisan'da keşfedilen deniz sürüngenine ait kemik, eyalette bulunan en büyük kemiklerden biri olma potansiyeli taşıyor.

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Bu hayvanın ulaşabileceği maksimum ağırlık yaklaşık 9 bin kilogram. Bu, karada dolaşan çoğu dinozordan daha büyük. Bazı mosasaurlar balık ve kalamar gibi küçük avları yemek için evrimleşirken, diğerleri amonitleri ve istiridyeleri ezerek besleniyordu.

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okyanus
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