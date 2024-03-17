Dev derbi öncesi Enis Destan'dan gündem olan paylaşım! Küfürlü beste paylaşıp...

Süper Lig'in 30. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi herkes sonucu merak ediyor. Trabzon'da oynanacak dev derbiye saatler kala, Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan'dan bomba bir paylaşım geldi.

KÜFÜRLÜ BESTEYİ PAYLAŞTI

Bordo mavili ekibin 21 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan, sosyal medya hesabından maç klibi yayınladı.

Paylaşımın giriş kısmında radyoda önce Fenerbahçe marşları çalarken, ardından Trabzonspor bestesi çalmaya başlıyor.

Kadıköy'deki ilk maçta, Destan'ın attığı golün görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, Fenerbahçe aleyhine yapılan küfürlü bir tezahüratın giriş bölümünün olması, sosyal medyada viral oldu.

Söz konusu küfürlü bestenin "Efsane, efsane, ne efsanesi..." kısmını videoya koyan Enis Destan, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.





