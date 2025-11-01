YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Dev lahanalar: Dededen toruna kalan ata tohumundan üretilen lahanalar! 30 yıllık geleneğin hasadı başladı

Sivas’ın Zara ilçesinde, dedesinden kalan ata tohumlarını 30 yıldır özenle koruyup yetiştiren çiftçi İbrahim Kurt, bu yılın lahana hasadına başladı. Yaklaşık 3 bin kök lahana eken Kurt’un ürünleri, 20 kilograma kadar ulaşan ağırlıklarıyla dikkat çekiyor.

Dev lahanalar: Dededen toruna kalan ata tohumundan üretilen lahanalar! 30 yıllık geleneğin hasadı başladı

Sivas’ın Zara ilçesinde ata tohumları ile yetiştirilen lahanaların hasadı başladı. Yaklaşık 30 yıldır dedesinden kalan ata tohumu ile üretim yapan çiftçi İbrahim Kurt, ürünleri tüketiciler ile buluşturuyor.

Dev lahanalar: Dededen toruna kalan ata tohumundan üretilen lahanalar! 30 yıllık geleneğin hasadı başladı 1

Arazisinde ektiği 3 bin lahanayı hasat etmeye başlayan Kurt, ağırlığı 20 kilograma kadar ulaşabilen lahanaları kasım ayı sonuna kadar hasat edeceklerini söyledi.

Dev lahanalar: Dededen toruna kalan ata tohumundan üretilen lahanalar! 30 yıllık geleneğin hasadı başladı 2

"DIŞARIDAN TOHUM ALMAYA HİÇ İHTİYAÇ DUYMADIK"

Hasat sırasında bir sonraki sene ekilecek tohumları da topladıklarını belirten Kurt, "Ben bu işi 30 senedir yapıyorum. Babadan, dededen kalan meslek. Tekrardan sürdürmeye devam ediyorum ata üretimini. Eskiden burada en az 15-20 kişi ekim yapıyordu şu an azaldı. 2 ila 3 kişi kaldık. Bizden başka da yapacak kimse görünmüyor. Yılda yaklaşık 3 bin tane ekiyoruz. Bu 4 bine de çıkıyor, daha da fazla yetiştirmiyoruz. Tarlaya gelen müşterilere veriyoruz. Çarşıda köy pazarı var, orada satıyoruz. İsteyenlere sipariş götürüyoruz. Buğday da faydalanıyoruz da lahanada desteklemelerden faydalanamıyoruz. Duruma göre 10 kilo gelen lahana da var, 20 kilo gelen de. Sarmalık da gevşek olanlardır, onları sarmalık olarak satıyoruz. Çok sıkı olanları da turşuluk olarak veriyoruz. Eken az, yerli müşteri çok. Bu bakımdan satışlarımız iyi, müşteri bakımından şuan bir sıkıntı yaşamıyoruz. Nisan ayının sonlarında ekiyoruz, Kasım sonu Aralık ayına kadar hasadımız devam ediyor. Bir taraftan da ürünlerimizden çıkarttığımız tohumlarımızı alıyoruz ki seneye de ekelim. Dışarıdan tohum almaya hiç ihtiyaç duymadık. Kendi ektiğimizden topladıklarımız bizim başımızdan aşıyor. İsteyenlere de veriyoruz" diye konuştu.

Dev lahanalar: Dededen toruna kalan ata tohumundan üretilen lahanalar! 30 yıllık geleneğin hasadı başladı 3

Dev lahanalar: Dededen toruna kalan ata tohumundan üretilen lahanalar! 30 yıllık geleneğin hasadı başladı 4

"GERÇEK ATA TOHUMU BU"

Hasada katılan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, İbrahim Kurt’un ata tohumu ile üretim yapan son nesil olduğunu ifade ederek, "İlçemizde çiftlikteki lahana tarlasına geldik. Türkiye’de eşi benzeri bulunmayacak tohumu, cinsi yüzyıllara dayanan, sadece bu çiftliğe ait olan bir ürün. Gerçek ata tohumu bu. Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir lahanayı yetiştiriyorlar ama bir üzüntümüz var ki İbrahim Bey son nesil gibi görünüyor. Lahana için de teşvik verilse değil Sivas’a, Türkiye’ye maddi, manevi değerde katkı sağlayacak bir ürün" dedi.

Dev lahanalar: Dededen toruna kalan ata tohumundan üretilen lahanalar! 30 yıllık geleneğin hasadı başladı 5

Dev lahanalar: Dededen toruna kalan ata tohumundan üretilen lahanalar! 30 yıllık geleneğin hasadı başladı 6

Dev lahanalar: Dededen toruna kalan ata tohumundan üretilen lahanalar! 30 yıllık geleneğin hasadı başladı 7

Dev lahanalar: Dededen toruna kalan ata tohumundan üretilen lahanalar! 30 yıllık geleneğin hasadı başladı 8

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sonbaharda bağışıklığı güçlendiren 8 besinSonbaharda bağışıklığı güçlendiren 8 besin
MasterChef yumuşacık ve çıtır çıtır kalamar tava...MasterChef yumuşacık ve çıtır çıtır kalamar tava...

Anahtar Kelimeler:
lahana Sivas ata tohumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.