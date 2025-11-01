Dev lahanalar: Dededen toruna kalan ata tohumundan üretilen lahanalar! 30 yıllık geleneğin hasadı başladı

Sivas’ın Zara ilçesinde ata tohumları ile yetiştirilen lahanaların hasadı başladı. Yaklaşık 30 yıldır dedesinden kalan ata tohumu ile üretim yapan çiftçi İbrahim Kurt, ürünleri tüketiciler ile buluşturuyor.

Arazisinde ektiği 3 bin lahanayı hasat etmeye başlayan Kurt, ağırlığı 20 kilograma kadar ulaşabilen lahanaları kasım ayı sonuna kadar hasat edeceklerini söyledi.

"DIŞARIDAN TOHUM ALMAYA HİÇ İHTİYAÇ DUYMADIK"

Hasat sırasında bir sonraki sene ekilecek tohumları da topladıklarını belirten Kurt, "Ben bu işi 30 senedir yapıyorum. Babadan, dededen kalan meslek. Tekrardan sürdürmeye devam ediyorum ata üretimini. Eskiden burada en az 15-20 kişi ekim yapıyordu şu an azaldı. 2 ila 3 kişi kaldık. Bizden başka da yapacak kimse görünmüyor. Yılda yaklaşık 3 bin tane ekiyoruz. Bu 4 bine de çıkıyor, daha da fazla yetiştirmiyoruz. Tarlaya gelen müşterilere veriyoruz. Çarşıda köy pazarı var, orada satıyoruz. İsteyenlere sipariş götürüyoruz. Buğday da faydalanıyoruz da lahanada desteklemelerden faydalanamıyoruz. Duruma göre 10 kilo gelen lahana da var, 20 kilo gelen de. Sarmalık da gevşek olanlardır, onları sarmalık olarak satıyoruz. Çok sıkı olanları da turşuluk olarak veriyoruz. Eken az, yerli müşteri çok. Bu bakımdan satışlarımız iyi, müşteri bakımından şuan bir sıkıntı yaşamıyoruz. Nisan ayının sonlarında ekiyoruz, Kasım sonu Aralık ayına kadar hasadımız devam ediyor. Bir taraftan da ürünlerimizden çıkarttığımız tohumlarımızı alıyoruz ki seneye de ekelim. Dışarıdan tohum almaya hiç ihtiyaç duymadık. Kendi ektiğimizden topladıklarımız bizim başımızdan aşıyor. İsteyenlere de veriyoruz" diye konuştu.

"GERÇEK ATA TOHUMU BU"

Hasada katılan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, İbrahim Kurt’un ata tohumu ile üretim yapan son nesil olduğunu ifade ederek, "İlçemizde çiftlikteki lahana tarlasına geldik. Türkiye’de eşi benzeri bulunmayacak tohumu, cinsi yüzyıllara dayanan, sadece bu çiftliğe ait olan bir ürün. Gerçek ata tohumu bu. Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir lahanayı yetiştiriyorlar ama bir üzüntümüz var ki İbrahim Bey son nesil gibi görünüyor. Lahana için de teşvik verilse değil Sivas’a, Türkiye’ye maddi, manevi değerde katkı sağlayacak bir ürün" dedi.

Kaynak: İHA