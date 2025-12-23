YEMEK

Ege mutfağının en sevilen mezesi: Sinkonta tarifi!

Sinkonta, Ege mutfağının en sevilen mezeleri arasında yer alıyor. Hem hafif hem de pratik oluşuyla özellikle yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan bu lezzet, sağlıklı beslenmek isteyenler için de ideal bir seçenek sunuyor. İşte sinkonta tarifinin detayları...

Sedef Karatay

Sinkonta yapmak için mutfakta kolayca bulunabilecek malzemeler yeterli oluyor. Tarifin ana malzemesini kabak oluştururken, zeytinyağı ve yoğurt lezzeti tamamlıyor.

MALZEMELER

  • 4–5 adet orta boy kabak
  • 2–3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)
  • Üzeri için: Zeytinyağı, kırmızı toz biber

TARİF

  • Kabaklar fırında hafifçe kızartılıyor: Sinkontanın yapımında ilk adım kabakların hazırlanmasıyla başlıyor. Yıkanan kabaklar uzunlamasına ince dilimler halinde kesiliyor.
  • Dilimlerin eşit kalınlıkta olması, hem pişme süresini kısaltıyor hem de sunum açısından avantaj sağlıyor.
  • Hazırlanan kabaklar fırın tepsisine diziliyor, üzerine zeytinyağı gezdiriliyor ve tuz ile karabiber eklenerek karıştırılıyor.
  • Kabaklar, 200 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika yumuşayıp hafif kızarana kadar pişiriliyor.
  • Yoğurtlu sos lezzeti tamamlıyor: Fırında pişen kabaklar hazırlanırken yoğurtlu sos da kolayca hazırlanıyor.
  • Bir kasede yoğurt, ezilmiş sarımsak ve isteğe bağlı olarak mayonez karıştırılıyor.
  • Sosun çok koyu olmaması, sinkontanın daha ferah bir lezzet kazanmasını sağlıyor.
  • Zeytinyağı ve kırmızı biber: Fırından çıkan sıcak kabaklar geniş bir servis tabağına alınıyor ve üzerine yoğurtlu sos gezdiriliyor.
  • Son olarak zeytinyağında hafifçe kızdırılmış kırmızı toz biber eklenerek servis ediliyor.
  • Ege mutfağının bu hafif ve lezzetli mezesi, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına sağlıklı bir alternatif olarak sofralarda yerini alıyor.

AFİYET OLSUN!

