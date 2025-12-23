En kolay yapılan börek: Fırınsız tava böreği tarifi!

Ocakta pişirilen tava böreği, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de mutfağı mis gibi kokularla dolduruyor. Hazır yufkayla yapılan bu tarif, özellikle sabah kahvaltılarında ya da çay saatlerinde zahmetsiz bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER Orta boy bir tava için:

3 adet hazır yufka

150 g beyaz peynir veya lor (isteğe göre kaşar eklenebilir)

1 avuç kıyılmış maydanoz

1 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Tavayı yağlamak için 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

TARİF Sosun hazırlanışı: Bir kapta yumurta, süt ve sıvı yağ iyice çırpılıyor. Bu sos, yufkaların pişerken hem yumuşak kalmasını hem de lezzetinin artmasını sağlıyor.

Yufkalar kat kat diziliyor: Yağlanan tavaya ilk yufka, kenarları dışarı taşacak şekilde yerleştiriliyor. Üzerine hazırlanan sostan gezdiriliyor.

İkinci yufka parçalanarak tavaya seriliyor ve tekrar sos ekleniyor. Ardından peynir ve maydanoz karışımı eşit şekilde dağıtılıyor.

Şekillendirme: Üçüncü yufka da parçalara ayrılarak harcın üzerine yerleştiriliyor. Kalan sos dökülüyor. Altta kalan yufkanın dışarı taşan kenarları içe doğru kapatılarak börek toparlanıyor.

Tavanın kapağı kapatılarak börek kısık ateşte 10–12 dakika pişiriliyor. Altı kızardığında, düz bir tabak yardımıyla ters çevriliyor ve diğer yüzü de yaklaşık 10 dakika pişirilerek servis için hazır hale getiriliyor.

AFİYET OLSUN!