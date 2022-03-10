Dev maymun uçan martıyı böyle yakalayıp öldürdü! Korkunç anlar...

Turist Bec Adamson ve oğlu Dominik, 26 Şubat'ta İngiltere'nin Cheshire bölgesindeki Chester Hayvanat Bahçesi'ne gittiklerinde beş dakika süren acımasız görüntülere şahit oldular.

32 yaşındaki annenin kaydettiği videoda, bir direğin üzerinde duran dev bir maymun, yanından uçan büyük bir martıyı kaptıktan sonra kuşu kafasından tutarak üstünde durduğu ince direğin kenarına defalarca çarpıp öldürdü.

SANKİ KING KONG SAHNESİ

Bec, bu görüntülerin kendisine dev maymunun New York City'deki Empire State Binası'na asılıp gökten uçakları çekip aldığı King Kong sahnesini hatırlattığını söyledi.

Videoda küçük bir çocuğun şok içinde "Aman Tanrım! Ne oluyor?" dediği duyuluyor.

Maymunun ölümcül vuruşunun ardından baygın haldeki kuş yalpalarken maymun sanki "parmaklarından kan yalıyor" gibi görünüyordu.

Bec, maymunun daha sonra martıyı düşürdüğünü ve onu yemek için aşağı indiğini söyleyerek o anları böyle anlattı:

'İNANAMADIM'

"Gerçek King Kong'u izlemek gibiydi. Martıyı çekip aldı, defalarca direğe çarptı ve tüylerini yoldu. Gerçekten agresif ve çıldırmış gibiydi.

Sadece gergedanları görmeye gitmiştik, sonra martıların daireler çizdiğini gördüm ve o tarafa bakmaya başladım. Sonra maymun uçarken martılardan birini yakaladı. Gerçekten zekiceydi.

,Jamie'ye söyledim ve Dominik de bakmaya başladı. Ben de video çekmeye başladım. Yakınlaştırdığımda, maymunun yakaladığı martıyı dövdüğünü görebiliyordum. Videoya aldığım şeye inanamadım.

Diğer insanlar da izlemeye başladı ve aniden yaklaşık 100 kişi olduk. Gerçekten şiddetliydi, ama bu doğal. Doğada olan şey bu."

'ZAVALLI ŞEY!'

Dominik bunu "harika" buldu ama annesi Bec, gördüğü korkunç sahneler yüzünden "ömür boyu korkmuş hissedebileceğini" düşündüğünü söyledi.

Bec, "Havada uçan bir sürü martı vardı ama o sadece onu seçti. Zavallı şey. İzlemeye devam edemezsiniz, bu korkunç! Hepimiz bu martının hırpalanmasını izleyen küçük psikopatlar gibiyiz, ama insan sırada ne olduğunu görmek istiyor" dedi.

KING KONG DEV BİR KUŞU DÖVÜYOR

Bec'in videoyu sosyal medyada yayınlamasının ardından görüntüler 2 milyondan fazla izlendi. İzleyenler görüntülere hayran kaldı.

Bir kullanıcı "King Kong dev bir kuşu dövüyor!" yorumunu yaptı.

Bir başkası "İnsanların bilmediği şey, bunun bir sonraki King Kong filminin setinden olduğu. Kong Godzilla’ya karşı." dedi.

