Mynet Trend

Dev uçak havadayken pilotların yaptığı şoke etti!

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 22.02.2019 17:50 | Son Güncelleme

Tayvan Havayollarına ait Boeing 747 tipi bir uçağı kullanan pilot uçuş esnasında uyuyakaldı. Uykuya dalan pilotun o anları ise yardımcı pilotu tarafından kamerayla kaydedildi.

Dev uçak havadayken pilotların yaptığı şoke etti!

Tayvan Havayollarına ait Boeing 747 tipi uçağı kullanan Çinli bir pilot, uçuş esnasında uyuyakaldı. Uykuya dalan pilotun o anları ise yardımcı pilotu tarafından kamerayla kaydedildi. Videonun çevrimiçi platformlarda yayılması üzerine her iki pilot yaptıkları hayati hatadan dolayı cezalandırıldı. Öte yandan uçuşu sırasında uyuyan pilotun meslekte 20 yılını doldurmuş deneyimli bir çalışan olması ise dikkat çekti.

Video, şirketin tarihindeki en büyük pilot grevinin sona ermesinden günler sonra yayınlandı. Neredeyse bir hafta süren grev, Tayvan'da büyük sorunlara neden olmuştu. Sendika kaynaklarına göre, grev yaklaşık 25 bin yolcuyu etkilemişti.

Sendikanın 7 ve 12 saatten daha uzun uçuşlarda pilot uygulamasında personel artışı talebi ise dikkat çekmişti. (İHA)

Bu kış izlemeniz gereken 3 romantik film


Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
ABD'li aktör 100 bin dolar kefaletle serbest!ABD'li aktör 100 bin dolar kefaletle serbest!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tayvan Havayolları Boeing 747 pilot

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Tehditler havada uçuştu! 'Survivor'da aç kaldığım için...'

Tehditler havada uçuştu! 'Survivor'da aç kaldığım için...'

Bir anda havada yakaladı!

Bir anda havada yakaladı!

Türkiye'deki bu ormana insanların girmesi yasak! İşte nedeni...

Türkiye'deki bu ormana insanların girmesi yasak! İşte nedeni...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kabe’nin üzerine çıkan Prens Selman’a büyük tepki!

Kabe’nin üzerine çıkan Prens Selman’a büyük tepki!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

ABD'li aktör Jussie Smollett 100 bin dolar kefaletle serbest

ABD'li aktör 100 bin dolar kefaletle serbest!

Michelin yıldızlı restorandaki 130 euroluk menü öldürdü

Lüks restorandaki doğum günü yemeği sonu oldu!

İnternetten tanıştığı adam dehşeti yaşattı! O halde gören yüzüne bakamadı

Önce ilişkiye girdi, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci tartışma yarattı! Annenin paylaşımı 13 milyon kez görüntülendi

Kızının odasında gördü, sinir krizi geçirdi

Hafızalara bu fotoğrafla kazınmıştı! George Mendonsa hayatını kaybetti

Savaşın bitişinin sembolüydü! Kötü haber...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.