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Dev vinç işçilerin olduğu yere böyle devrildi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2019 08:25 | Son Güncelleme

Rusya'da bir çalışma sırasında yol kenarındaki vinç bir anda işçilerin üzerine doğru devrildi. Korku dolu anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

Rusya'da yol kenarında yapılan bir çalışma için kullanılan vinç büyük bir tehlikeyle çalışan işçilerin üzerine doğru devrildi. Faciadan kıl payı kurtulan işçilerin korku dolu anları kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
rusya vinç devrilme işçi

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