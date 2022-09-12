Deva eş anlamlısı nedir? Deva kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hemen hemen her ülke birbirlerinin kültür ve dil yapısından etkilenmektedir. Türkçeye farklı ülkelerden geçen pek çok kelime bulunur. Dil etkileşimlerinden etkilenip dilimize kattığımız kelimelerden biri de deva sözcüğüdür. Bu sözcük dilimize Arapçadan geçmiş olup pek çok eş anlamlı sözcüğe sahiptir.
Arapça "dwy" kökünden gelen "dawāˀ" kelimesinden türemiştir. Dawāˀ "ilaç" anlamına gelmektedir. Dilimizde bilinen ilk yazılı kullanımı Aşık Paşan'nın Garib-nâme eseridir. Dilimizde ise deva kelimesi "ilaç, çare" anlamlarında kullanılır. Deva kelimesi ile ilgili örnek cümleler:
Deva kelimesi ile aynı anlama sahip olup bu kelimenin yerine kullanılabilen bazı eş anlamlıları vardır. Bu anlamdaşlar:
Cümle içerisinde deva kelimesi yerine bu iki sözcük de kullanılabilir. Cümlenin anlamı eş anlamlı sözcüklerin kullanılması ile herhangi bir bozulmaya uğramaz.
Devanın eş anlamlıları ile ilgili örnek cümleler ise şöyledir: