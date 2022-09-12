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Deva eş anlamlısı nedir? Deva kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deva sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre deva sözcüğünün anlamı "hastalığı iyileştiren nesne, çözüm ve çare"dir. Deva sözcüğü ile aynı anlama gelen fakat yazılışları farklı eş anlamlı kelimeler vardır. Bu kelimeler birbirleri yerine cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Peki, deva kelimesinin eş anlamı nedir?

Deva eş anlamlısı nedir? Deva kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hemen hemen her ülke birbirlerinin kültür ve dil yapısından etkilenmektedir. Türkçeye farklı ülkelerden geçen pek çok kelime bulunur. Dil etkileşimlerinden etkilenip dilimize kattığımız kelimelerden biri de deva sözcüğüdür. Bu sözcük dilimize Arapçadan geçmiş olup pek çok eş anlamlı sözcüğe sahiptir.

Arapça "dwy" kökünden gelen "dawāˀ" kelimesinden türemiştir. Dawāˀ "ilaç" anlamına gelmektedir. Dilimizde bilinen ilk yazılı kullanımı Aşık Paşan'nın Garib-nâme eseridir. Dilimizde ise deva kelimesi "ilaç, çare" anlamlarında kullanılır. Deva kelimesi ile ilgili örnek cümleler:

  • Bu hastalığın devasını biliyor musunuz?
  • Derdime deva bulmam gerek.
  • Özlemin devası, özlenene kavuşmaktır.
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Deva kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Deva kelimesi ile aynı anlama sahip olup bu kelimenin yerine kullanılabilen bazı eş anlamlıları vardır. Bu anlamdaşlar:

  • Çare
  • İlaç

Cümle içerisinde deva kelimesi yerine bu iki sözcük de kullanılabilir. Cümlenin anlamı eş anlamlı sözcüklerin kullanılması ile herhangi bir bozulmaya uğramaz.

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Devanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devanın eş anlamlıları ile ilgili örnek cümleler ise şöyledir:

  • Derdimin ilacı meğer senmişsin!
  • Bitmek bilmeyen sorunlarımın ilacı, güzel bir tatil planı yapmaktır.
  • Her derdin mutlaka bir çaresi vardır.
  • Aşılamayacak gibi görünen problemlerin aslında basit çareleri vardır.
  • Maddi problemlerinin çaresi için iş bulman gerekiyor.
  • Olumsuz durumlar ile karşılaşınca çaresizce dua ediyor.
  • Bu amansız hastalığın dermanını daha donanımlı hastanelerde bulabilirsin.
  • Dermanı olmayan dert yoktur.
  • Derdini söylemezsen dermanını bulamayız.
  • Maddi sorunlarının dermanını bulmak için iyi bir işe girmelisin.
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