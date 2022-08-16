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İçten Eş Anlamlısı Nedir? İçtenin Eş Anlamlısı Kelime ve Cümle İçinde Örnek Kullanım

16.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDK’na göre içten kelimesi birden fazla anlama ve eş anlamlıya sahiptir. Gün içinde sıkça kullanılan bu kelimenin birinci anlamı samimidir. Konuşmaları ve davranışları içinden geldiği gibi ve doğal olan insanlar içten olarak nitelendirilir. Bu nedenle içten eş anlamlısı olarak kullanılabilecek farklı kelimeler de olabilir.

Türkçe bir kelime olan içten, birden fazla anlamdaşa sahiptir. Zengin bir dil olan Türkçe’deki eş anlamlı kelimeleri bilmek dağarcığımızın genişlemesini sağlar. Gün içinde de bu kelimeleri birbirleri yerine kullanabiliriz. İçtenin eş anlamlısı olan kelimeler de birbirleri yerine direkt kullanılabilecek yapıdadır. Özellikle yazı içinde bu kelimeleri kullanarak zengin ve çok çeşitli bir metin oluşturabilirsiniz.
İçten Kelimesinin Eş Anlamları Nelerdir?
İçten kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilecek oldukça fazla kelime vardır. 24 tane anlamdaşa sahip olsa da gün içinde bunlardan birkaçı yaygın olarak kullanılmaktadır. İçten kelimesi yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler şunlardır:
• Samimi: Samim kökünden türetilmiştir. Arapçadan dilimize geçmiştir.
• Doğal: Yapay kelimesinin zıt anlamlısıdır ve içten kelimesi yerine mecaz anlamda kullanılır.
• Yürekten: Öz Türkçe bir kelimedir ve içten kelimesi ile aynı anlama gelir.
• Candan: Farsçadan dilimize geçmiştir.
İçten kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük çeşitlerini cümle içinde kullanabilirsiniz. Yazılışları ve okunuşları farklı olan bu sözcüklerin hepsi aynı anlama gelmektedir. Bu nedenle direkt birbirleri yerine kullanılabilirler. Herhangi biri bir diğerinin yerine kullanıldığında anlamda bir bozulma olmaz.
İçten Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler
İçten kelimesinin anlamını daha iyi öğrenmek ve pekiştirmek için eş anlamlı kelimelerini öğrenmek iyi bir yöntemdir. Ayrıca bu kelimeleri cümle içinde kullanarak da en doğru kullanımı öğrenebilirsiniz. Geniş dilimiz içinde yer alan eş anlamlı kelimeler ile zengin cümleler oluşturabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız içtenin eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibi:
• O kadar içten konuştu ki, gözlerim doldu.
• Anlattıkların bana hiç samimi gelmedi.
• Hayatımda gördüğüm en doğal insan.
• Candan söylüyorum: Sen çok başarılısın.
• Hepinizi yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

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