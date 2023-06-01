Devam edip etmeyeceği bilinmiyordu! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam için kararını verdi

Ben Bu Cihana Sığmazam, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Oktay Kaynarca'nın Cezayir rolüyle yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Sevilen dizinin sezon finali tarihi ve yeni sezondaki durumu belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosunda Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Pelin Akil, Ebru Özkan ve Eren Vurdem gibi isimleri bulunduran Ben Bu Cihan'a Sığmazam, 13 Haziran Salı günü ekrana gelecek olan 35. bölümü ile sezon finali yapacak.

Sevilen dizide geçtiğimiz hafta iki arılık yaşanmıştı. Eren Vurdem'in canlandırdığı Azamet ve Aslı Melisa Uzun'un canlandırdığı Melike karakterleri geçen hafta yayınlanan bölüm ile diziye veda etti.

Yine Altuntaş'ın haberine göre, Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi ağustos ayında tekrar bir araya gelerek yeni sezon için çekimlere başlayacak.

Sezon finalinin oldukça etkili olacağı tahmin edilen Ben Bu Cihana Sığmazam, salı akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.





