MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Devam edip etmeyeceği bilinmiyordu! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam için kararını verdi

Devam edip etmeyeceği bilinmiyordu! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam için kararını verdi

01.06.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Salı akşamları yayınlanan dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği ve sezon finalinin ne zaman olacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili ayrıntılar netleşti.

Devam edip etmeyeceği bilinmiyordu! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam için kararını verdi

Ben Bu Cihana Sığmazam, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Oktay Kaynarca'nın Cezayir rolüyle yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Sevilen dizinin sezon finali tarihi ve yeni sezondaki durumu belli oldu.

0x0-1663082458263

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosunda Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Pelin Akil, Ebru Özkan ve Eren Vurdem gibi isimleri bulunduran Ben Bu Cihan'a Sığmazam, 13 Haziran Salı günü ekrana gelecek olan 35. bölümü ile sezon finali yapacak.

821x465-ben-bu-cihana-sigmazam-1678828815911

Sevilen dizide geçtiğimiz hafta iki arılık yaşanmıştı. Eren Vurdem'in canlandırdığı Azamet ve Aslı Melisa Uzun'un canlandırdığı Melike karakterleri geçen hafta yayınlanan bölüm ile diziye veda etti.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

Yine Altuntaş'ın haberine göre, Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi ağustos ayında tekrar bir araya gelerek yeni sezon için çekimlere başlayacak.

dasasdasdsad

Sezon finalinin oldukça etkili olacağı tahmin edilen Ben Bu Cihana Sığmazam, salı akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

821x465-bbscttkolaj32bolum-1685430265093

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Estetik bulamazsın' demişti! Eski hali şaşırttı 'Yerli Shakira''Estetik bulamazsın' demişti! Eski hali şaşırttı 'Yerli Shakira'
Yaş farkı dikkat çekmişti! Melike Şahin sevgilisiyle evlendiYaş farkı dikkat çekmişti! Melike Şahin sevgilisiyle evlendi
Frikikleri ve kıyafetlerine şikayet geliyordu! İnadına dekolteFrikikleri ve kıyafetlerine şikayet geliyordu! İnadına dekolte
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! İstifa edecek mi? Açıklama geldi

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! İstifa edecek mi? Açıklama geldi

EYT’lilere bayram ikramiyesi ve avans ödemesi

EYT’lilere bayram ikramiyesi ve avans ödemesi

HDP olağanüstü büyük kongre kararı aldı! Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına yanıt

HDP olağanüstü büyük kongre kararı aldı! Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına yanıt

İYİ Partili isimden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'

İYİ Partili isimden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'

Kur korumalı mevduat için yeni karar

Kur korumalı mevduat için yeni karar

Sinan Oğan için iki senaryo!

Sinan Oğan için iki senaryo!

İlginizi Çekebilir

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.