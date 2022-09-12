Devamlı eş anlamlısı nedir? Devamlı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devamlı kelimesi cümle içerisinde yüklemi destekleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle cümle içerisinde zaman zarfı olarak görev alır. Aynı zamanda sıfat olarak da kullanılabilir. Devamlı kelimesinin ara vermeden, sürekli biçimde anlamlarına geldiğinden uzun süreli eylemlerin pekiştirilmesi için kullanılır. Örnek vermek gerekirse "Evin çatısı devamlı su alıyor" cümlesi çatının kesintiye uğramayan bir biçimde su aldığını gösterir. Bu cümlede devamlı kelimesi zarf olarak kullanılmıştır.

Devamlı kelimesinin sıfat olarak kullanımına "Ayşe bu okulun devamlı öğrencisi." cümlesini örnek verebiliriz. Burada da Bu örnekte devamlı yerine, devamlı kelimesinin eş anlamı da kullanılabilir.

Devamlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Devamlı sözcüğünün dört tane eş anlamlısı vardır. Devamlı kelimesinin eş anlamlı kelimeleri devamlı yerine cümle içerisinde kullanılabilir. Uzun süreli eylemlerin vurgulanması için anlamdaş kelimelerin tercih edilmesi cümle yapısında değişikliğe neden olmamaktadır.

Durmaksızın

Sürekli

Mütemadiyen

Temelli

Devamlının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devamlı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler ise şunlardır:

Bu sınavı kazanması gerektiğinden durmaksızın ders çalışıyor.

Sabahtan beri durmaksızın yağmur yağıyor.

Hayallerindeki işi alamadığından mütemadiyen ağlıyor.

İşleri çok yoğun olmasına rağmen mütemadiyen oyun oynuyor.

Boş zamanlarını değerlendirmek için sürekli kitap okur.

Sorunlarını düşünmeye başladığı zamanlarda sürekli ağlar.

Sana destek olmak için temelli yanında olacağım.

Ali temelli sorun yaratmasıyla tanınır.



