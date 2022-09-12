EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Devamlı eş anlamlısı nedir? Devamlı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devamlı eş anlamlısı nedir? Devamlı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede aynı anlama gelen fakat yazılışları farklı olan kelimeler bulunur. Bu kelimeler için eş anlamı veya anlamdaş ifadeleri kullanılır. Anlamdaş kelimeler birbirleri yerine cümle içinde kullanıldığı zaman cümlenin anlamını değiştirmezler. "Sürekli, ara vermeden" anlamına gelen devamlı kelimesinin de anlamdaşları bulunur. Peki, devamlı kelimesinin eş anlamı nedir?

Devamlı eş anlamlısı nedir? Devamlı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devamlı kelimesi cümle içerisinde yüklemi destekleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle cümle içerisinde zaman zarfı olarak görev alır. Aynı zamanda sıfat olarak da kullanılabilir. Devamlı kelimesinin ara vermeden, sürekli biçimde anlamlarına geldiğinden uzun süreli eylemlerin pekiştirilmesi için kullanılır. Örnek vermek gerekirse "Evin çatısı devamlı su alıyor" cümlesi çatının kesintiye uğramayan bir biçimde su aldığını gösterir. Bu cümlede devamlı kelimesi zarf olarak kullanılmıştır.

Devamlı kelimesinin sıfat olarak kullanımına "Ayşe bu okulun devamlı öğrencisi." cümlesini örnek verebiliriz. Burada da Bu örnekte devamlı yerine, devamlı kelimesinin eş anlamı da kullanılabilir.

İkaz eş anlamlısı nedir? İkaz kelimesinin eş anlamlıları ile cümle örnekleriİkaz eş anlamlısı nedir? İkaz kelimesinin eş anlamlıları ile cümle örnekleri

Devamlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Devamlı sözcüğünün dört tane eş anlamlısı vardır. Devamlı kelimesinin eş anlamlı kelimeleri devamlı yerine cümle içerisinde kullanılabilir. Uzun süreli eylemlerin vurgulanması için anlamdaş kelimelerin tercih edilmesi cümle yapısında değişikliğe neden olmamaktadır.

  • Durmaksızın
  • Sürekli
  • Mütemadiyen
  • Temelli
Çile eş anlamlısı nedir? Çile eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımıÇile eş anlamlısı nedir? Çile eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Devamlının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devamlı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler ise şunlardır:

  • Bu sınavı kazanması gerektiğinden durmaksızın ders çalışıyor.
  • Sabahtan beri durmaksızın yağmur yağıyor.
  • Hayallerindeki işi alamadığından mütemadiyen ağlıyor.
  • İşleri çok yoğun olmasına rağmen mütemadiyen oyun oynuyor.
  • Boş zamanlarını değerlendirmek için sürekli kitap okur.
  • Sorunlarını düşünmeye başladığı zamanlarda sürekli ağlar.
  • Sana destek olmak için temelli yanında olacağım.
  • Ali temelli sorun yaratmasıyla tanınır.
Haşere eş anlamlısı nedir? Haşerenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHaşere eş anlamlısı nedir? Haşerenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağımlı eş anlamlısı nedir? Bağımlı eş anlamlısı nedir?
Okullar yarın açılıyor mu?Okullar yarın açılıyor mu?
Basit eş anlamlısı nedir?Basit eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

İlginizi Çekebilir

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.