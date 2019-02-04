Deve güreşi savaşa dönüştü! Çok sayıda gözaltı var

Sarayköy Belediyesi tarafından bu yıl 35.'si düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali yaklaşık 10 bin kişinin katımıyla Yıldıztepe Demircidere mevkiindeki sahada yapıldı. Güreşler için İzmir, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir ve Antalya'dan 130 deve getirildi. Deve güreşlerinin yapıldığı arena çevresindeki yamaçlarda, vatandaşlar traktör römorklarında mangal keyfi yaptı. Güreşten sonra sahibinin elinden kurtulan bir deve, kaçarak arenayı çevreleyen tel örgülere takıldı. Telden kurtulmak için çaba harcayan deve ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar deveden kaçarken yere düştü. Saha görevlileri deveyi yakalayıp, götürdü.

AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilçede deve güreşlerinin yaklaşık 300 yıldır yapıldığını belirterek, "Biz belediye olarak bu kültürel faaliyeti 35 yıldır düzenliyoruz. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'ni on binlerce seyirciyle, cazgırlarla, zurnacılarla, davulcularla hep beraber manilerle güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Festival sonunda dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi.

Kaynak: DHA



