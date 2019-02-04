Deve güreşi savaşa dönüştü! Çok sayıda gözaltı var

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 04.02.2019 09:31 | Son Güncelleme

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen Deve Güreşi Festivali'ne, iki grup arasında çıkan kavga damga vurdu. Yaklaşık 20 kişinin kavga ettiği olaya jandarma biber gazı ve jopla müdahale etti. Kavgayı ayırmak için havaya tabancayla ateş eden jandarma ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Deve güreşi savaşa dönüştü! Çok sayıda gözaltı var

Sarayköy Belediyesi tarafından bu yıl 35.'si düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali yaklaşık 10 bin kişinin katımıyla Yıldıztepe Demircidere mevkiindeki sahada yapıldı. Güreşler için İzmir, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir ve Antalya'dan 130 deve getirildi. Deve güreşlerinin yapıldığı arena çevresindeki yamaçlarda, vatandaşlar traktör römorklarında mangal keyfi yaptı. Güreşten sonra sahibinin elinden kurtulan bir deve, kaçarak arenayı çevreleyen tel örgülere takıldı. Telden kurtulmak için çaba harcayan deve ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar deveden kaçarken yere düştü. Saha görevlileri deveyi yakalayıp, götürdü.

AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilçede deve güreşlerinin yaklaşık 300 yıldır yapıldığını belirterek, "Biz belediye olarak bu kültürel faaliyeti 35 yıldır düzenliyoruz. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'ni on binlerce seyirciyle, cazgırlarla, zurnacılarla, davulcularla hep beraber manilerle güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Festival sonunda dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
deve güreşi Denizli

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