Develi’nin ’Gariban babası’ vefat etti

Develi’de bir çok ihtiyaç sahibi insana sahip çıkan yardımseverliği ile bilinen, her Ramazan’da ekmek dağıtımı yapan ’gariban babası’ Kazım Yıldız vefat etti.

Kazım Yıldız’ın vefat etmesi ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Yıldız’ın vefat etmeden günler önce sosyal medya üzerinden yayınladığı yazı ise gören vatandaşları duygulandırdı. Yıldız paylaşımında;

"Sana zor gelecek lakin bilmelisin ki insanın yaşayışı inancının delilidir.

Şan, şöhret, makam sadece teslim almış bir haramidir.

Sen kendini Rabbine teslim et.

Teslim alan o olsun seni.

Seven ol sevgide cimrilik etme..!

Az yada çok kavgasına girme..!

Yüreğinden vermek kolay değildir kimseye ki insanlar ekmeğini bölüşmez bir yoksulla.

Sen tabiata bak gör ne hünerleri var şu toprak dediklerinin, korkupta girmeye çekindiklerinin.

O toprak varya senin gönlün.

Sen büyüttün bu bahçeyi, sen suladın gözyaşlarınla dahi dağıttın.

Gönül denen yurdu tanı, oraya kur dergahını..!

Ve oradadır asıl taht ve sahibi.

Asıl, ve gerçek orada gizlenmiştir.

Aradığın yine sensin kendi içinde ki bendesin.

Dünyanın sağlamlığına biz örümcek ağı deriz.

Asıl hakikat gönlün levhasındadır.

O levhada sadece Allah yazar bilesin." ifadelerine yer vermişti.