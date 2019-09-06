Mynet Trend

Devil May Cry 2 Nintendo Switch için duyuruldu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 06.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Konsol sektörünün önemli isimlerinden biri olan Nintendo, Wii U ile yaşadığı başarısızlığın ardından hibrit konsol projesi Switch ile karşımıza çıkmıştı. Hem mobil, hem de TV üzerinden oynanabilen Switch, bu yapısıyla oyun severlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Devil May Cry 2 Nintendo Switch için duyuruldu

Fakat Switch’in mobil olarak oynanması bazı sorunları da beraberinde getirdi. Bu sorunlardan en önemlisi ise Nintendo Switch’in güç bakımından dönemin konsolları PS4 ve Xbox One’ın çok gerisinde kalmasıydı. Hal böyle olunca yeni çıkan AAA tarzı yapımlar Switch’i es geçti.

Lakin Switch’in hayli başarılı satış rakamlarına ulaşması, yapımcıların bu konsol için bir şeyler üretmesini sağladı. En kolay yöntem ise eski oyunların bu konsol için tekrardan satışa sunulmasıydı.

Nitekim şimdiye kadar pek çok eski oyun Switch’e uyarlandı. Nitekim uyarlanmaya da devam ediyor.

Kısa süre önce Devil May Cry serisinin ilk oyununu Switch için satışa sunan Capcom, şimdi de 2003 tarihinde çıkmış olan Devil May Cry 2’yi Switch için duyurdu. Oyun 19 Eylül’de 19.99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Devil May Cry serisinin 5. oyunu bu yıl içerisinde satışa sunulmuş ve hayli beğeni toplamıştı.

Yenilenen Samsung Galaxy Fold resmen tanıtıldı!

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
İnternet üzerinden evlenenler ne hissediyor?İnternet üzerinden evlenenler ne hissediyor?
Apple'dan çok konuşulacak haber! Apple'dan çok konuşulacak haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nintendo

En Çok Okunan Trend Haberler

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternet üzerinden evlenenler ne hissediyor?

İnternet üzerinden evlenenler ne hissediyor?

iPhone SE2 söylentileri ortaya atılmaya başlandı.

Apple'dan çok konuşulacak haber!

AnTuTu’nun yeni kralı Nubia Red Magic 3s oldu

AnTuTu’nun yeni kralı belli oldu

SNES oyunları artık Nintendo Switch üzerinde de oynanabilir

SNES oyunları ile ilgili yeni gelişme!

Steam’de önemli değişiklikler olacak

Steam’de önemli değişiklikler olacak

YouTube Music ve YouTube Premium nasıl iptal edilir?

YouTube Music ve YouTube Premium nasıl iptal edilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.