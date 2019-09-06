Devil May Cry 2 Nintendo Switch için duyuruldu

Fakat Switch’in mobil olarak oynanması bazı sorunları da beraberinde getirdi. Bu sorunlardan en önemlisi ise Nintendo Switch’in güç bakımından dönemin konsolları PS4 ve Xbox One’ın çok gerisinde kalmasıydı. Hal böyle olunca yeni çıkan AAA tarzı yapımlar Switch’i es geçti.

Lakin Switch’in hayli başarılı satış rakamlarına ulaşması, yapımcıların bu konsol için bir şeyler üretmesini sağladı. En kolay yöntem ise eski oyunların bu konsol için tekrardan satışa sunulmasıydı.

Nitekim şimdiye kadar pek çok eski oyun Switch’e uyarlandı. Nitekim uyarlanmaya da devam ediyor.

Kısa süre önce Devil May Cry serisinin ilk oyununu Switch için satışa sunan Capcom, şimdi de 2003 tarihinde çıkmış olan Devil May Cry 2’yi Switch için duyurdu. Oyun 19 Eylül’de 19.99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Devil May Cry serisinin 5. oyunu bu yıl içerisinde satışa sunulmuş ve hayli beğeni toplamıştı.

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