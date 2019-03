Devil May Cry 5 için yeni tanıtım videosu

Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Devil May Cry, uzun bir aranın ardından yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen yapım, önümüzdeki günlerde raflardaki yerini almış olacak.

Capcom tarafından geliştirilen Devil May Cry 5, 2008 yılında satışa sunulan Devil May Cry 4’ün sonrasında geçen olayları konu edinecek.

Yapımcı stüdyo bu hamlesiyle 2013 yılında çıkan yeniden çevrim Devil May Cry oyununu ise tamamen yok sayacak.

DMC 5’ta da serinin diğer oyunlarında olduğu gibi Dante ve Nero karakteri ön planda olacak. Oyun boyunca çeşitli görevlerde Dante, Nero ve V. olmak üzere üç farklı karakteri de kontrol etme imkanına erişeceğiz.

Ayrıca seriden tanıdığımız pek çok yüz de yine Devil May Cry 5’te karşımıza çıkacak. 8 Mart’ta raflardaki yerini alacak olan yapım için Capcom son bir tanıtım videosu daha yayınladı. Dilerseniz yayınlanan bu videoya yukarıdan göz atabilirsiniz.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Devil May Cry serisinin yeni oyunu PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız