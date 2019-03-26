Mynet Trend

Devil May Cry 5 ne kadar sattı?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 26.03.2019 08:35 | Son Güncelleme

Capcom tarafından geliştirilen ve Mart ayının başlarında satışa sunulan Devil May Cry 5, satış rakamlarıyla yapımcısının yüzünü güldürüyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

Devil May Cry 5 ne kadar sattı?

Oyun sektörünün köklü isimlerinden biri olan Capcom, son zamanlarda başarılı işlere imzasını atıyor. Resident Evil 7 ile başlayan bu başarılı süreç Monster Hunter World ile perçinlenmişti. Yapımcı stüdyonun sonradan satışa sunduğu Resident Evil 2 Remake de satış rakamları bazında yayıncısını memnun etmişti. Nitekim bu istikrarlı tablo, 8 Mart’ta raflardaki yerini alan Devil May Cry 5 ile de devam ediyor.

GDC 2019’da sahne alan Capcom, Mart ayının başında satışa sunduğu Devil May Cry serisinin yeni oyunu hakkında bazı açıklamalarda buluncu. Japonya merkezli stüdyodan yapılan açıklamada PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflardaki yerini alan yapımın toplamda 2 milyon kopyadan fazla sattığı belirtildi.

Genel olarak bakıldığında 2 milyon kopya solo hikaye moduna sahip bir oyun için fena bir rakam sayılmaz.

Malum Devil May Cry 5, yaklaşık olarak 15 saatlik bir oynanış süresine sahip. Ayrıca oyunda online bir mod da yer almadığı için öyle muazzam satış rakamlarına ulaşma şansı hayli düşük. Özellikle ülkemizde geniş bir kitle 10 – 15 saat oynanış süresi sunan bir yapıma 470TL vermek istemeyecektir. Dolayısıyla DMC5’in kısıtlı oynanış süresine rağmen ulaştığı bu rakam önemli bir başarı diyebiliriz.

Google Stadia’ya rakip çıktı: App Store oyun aboneliği

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Apple'a büyük şok! iPhone satışları çakılıyorApple'a büyük şok! iPhone satışları çakılıyor
iPhone’a ters şarj özelliği mi geliyor?iPhone’a ters şarj özelliği mi geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devil may cry oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde götürüldüler!

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde götürüldüler!

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Ünlü sanatçı kapı kapı dolaşıp oy istedi!

Ünlü sanatçı kapı kapı dolaşıp oy istedi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OnePlus 3 ve 3T için Android Pie güncellemesi beta sürümde yayınlandı

OnePlus 3 ve 3T için Android Pie güncellemesi beta sürümde yayınlandı

İnternete özgürlük çağrısı geniş yankı buldu

İnternete özgürlük çağrısı geniş yankı buldu

Akıllı telefon fiyatları değişecek mi?

Akıllı telefon fiyatları değişecek mi?

En fazla mobil veri harcayan uygulama YouTube oldu

İşte mobil internetinizi en fazla harcayan uygulama!

iPhone satışları neden düşüyor?

Apple'a büyük şok! iPhone satışları çakılıyor

iPhone’a ters şarj özelliği mi geliyor?

iPhone’a ters şarj özelliği mi geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.