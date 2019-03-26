Devil May Cry 5 ne kadar sattı?

Oyun sektörünün köklü isimlerinden biri olan Capcom, son zamanlarda başarılı işlere imzasını atıyor. Resident Evil 7 ile başlayan bu başarılı süreç Monster Hunter World ile perçinlenmişti. Yapımcı stüdyonun sonradan satışa sunduğu Resident Evil 2 Remake de satış rakamları bazında yayıncısını memnun etmişti. Nitekim bu istikrarlı tablo, 8 Mart’ta raflardaki yerini alan Devil May Cry 5 ile de devam ediyor.

GDC 2019’da sahne alan Capcom, Mart ayının başında satışa sunduğu Devil May Cry serisinin yeni oyunu hakkında bazı açıklamalarda buluncu. Japonya merkezli stüdyodan yapılan açıklamada PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflardaki yerini alan yapımın toplamda 2 milyon kopyadan fazla sattığı belirtildi.

Genel olarak bakıldığında 2 milyon kopya solo hikaye moduna sahip bir oyun için fena bir rakam sayılmaz.

Malum Devil May Cry 5, yaklaşık olarak 15 saatlik bir oynanış süresine sahip. Ayrıca oyunda online bir mod da yer almadığı için öyle muazzam satış rakamlarına ulaşma şansı hayli düşük. Özellikle ülkemizde geniş bir kitle 10 – 15 saat oynanış süresi sunan bir yapıma 470TL vermek istemeyecektir. Dolayısıyla DMC5’in kısıtlı oynanış süresine rağmen ulaştığı bu rakam önemli bir başarı diyebiliriz.

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