Mynet Trend

Devlet Bahçeli: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye berabere kalmalarını tavsiye ederim

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 20.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Berabere kalmalarını tavsiye ederim. Yenilirse Beşiktaş’a ayıp olur, yenerse Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. 'Fenerbahçe diz çöktü şuna bir de biz vuralım' mantığı Beşiktaş’a yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye berabere kalmalarını tavsiye ederim

MHP muhabirleriyle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.

'Berabere kalmalarını tavsiye ederim' diyen Bahçeli, "Yenilirse Beşiktaş’a ayıp olur, yenerse Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. ‘Sen de ol ben de ol, beraber olalım’ derlerse berabere kalmalarında yarar var. 'Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım' düşüncesi Beşiktaş’a yakışmaz. Kartallar yüksekten uçar. Seçime girerken Fenerbahçe ile ilgili farklı konuşsak burada on Fenerbahçeli var, oy vermemeyi düşünse al işte gittik" şeklinde konuştu.

"BİZ FARKLIYIZ, BİR ÇARŞI GRUBUYUZ"
Bahçeli, muhabirlerin zamanında "Fenerbahçe taraftarı Mesut Yılmaz’a 'sandıkta görüşürüz' pankartı açmıştı" hatırlatması üzerine ise "Ama biz biraz farklıyız, biz Çarşı grubuyuz. Çarşı Beşiktaş’ın ruhudur. Bizim tabirimizle delikanlı çocuklardır" ifadelerini kullandı.

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Karadenizli'den dolapdurak buluşu! Çocuğu üşümesin diye bakın ne yaptıKaradenizli'den dolapdurak buluşu! Çocuğu üşümesin diye bakın ne yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Beşiktaş Fenerbahçe

En Çok Okunan Trend Haberler

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

Ünlü futbolcunun aklını başından aldı

Ünlü futbolcunun aklını başından aldı

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dünya onu konuşuyor

Dünya onu konuşuyor

Tepki çeken sözler! 'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz'

Tepki çeken sözler! 'İnşallah F.Bahçe'yi küme düşüreceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü futbolcunun aklını başından aldı

Ünlü futbolcunun aklını başından aldı

Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi uçak biletlerinin fiyatı 4 katına çıktı!

Rusya'da Fenerbahçe çılgınlığı!

Cengiz Ünder Avrupa'nın en iyi genç golcüleri arasında

Cengiz Ünder o listeye de girdi!

Muhammed Bin Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddiası yalanlandı

Muhammed Bin Selman'la ilgili flaş gelişme

Amatörde Yolspor - Esen Makina Belsinspor maçında kavga çıktı

Maçta kavga çıktı! Olayların arkası kesilmedi

Prens Muhammed bin Selman'dan Manchester United’a 3.8 milyar Pound!

Manchester United’a 3.8 milyar Pound!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.