Devlet Bahçeli: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye berabere kalmalarını tavsiye ederim

MHP muhabirleriyle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.

'Berabere kalmalarını tavsiye ederim' diyen Bahçeli, "Yenilirse Beşiktaş’a ayıp olur, yenerse Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. ‘Sen de ol ben de ol, beraber olalım’ derlerse berabere kalmalarında yarar var. 'Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım' düşüncesi Beşiktaş’a yakışmaz. Kartallar yüksekten uçar. Seçime girerken Fenerbahçe ile ilgili farklı konuşsak burada on Fenerbahçeli var, oy vermemeyi düşünse al işte gittik" şeklinde konuştu.

"BİZ FARKLIYIZ, BİR ÇARŞI GRUBUYUZ"

Bahçeli, muhabirlerin zamanında "Fenerbahçe taraftarı Mesut Yılmaz’a 'sandıkta görüşürüz' pankartı açmıştı" hatırlatması üzerine ise "Ama biz biraz farklıyız, biz Çarşı grubuyuz. Çarşı Beşiktaş’ın ruhudur. Bizim tabirimizle delikanlı çocuklardır" ifadelerini kullandı.

