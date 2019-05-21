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Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkısını dinleyerek otomobiliyle Ankara’yı turladı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.05.2019 07:20 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1988 model otomobiliyle Ankara caddelerinde turladı. Bahçeli'nin Ferdi Tayfur’un 'Bu bana yeter' şarkısını dinlediği görüldü.

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1988 model otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 TCD 05 plakalı 1988 model otomobiliyle klasik otomobiliyle Ankara turu attı.

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FERDİ TAYFUR DİNLEDİ

Bahçeli, en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur’un 'Bu bana yeter' şarkısını dinledi.

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İLK KLASİK OTOMOBİLİ

Videoda kullanılan otomobilin, Bahçeli’nin aldığı ilk klasik otomobili olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Ankara otomobil ferdi tayfur

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