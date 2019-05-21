Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkısını dinleyerek otomobiliyle Ankara’yı turladı

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1988 model otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 TCD 05 plakalı 1988 model otomobiliyle klasik otomobiliyle Ankara turu attı.
FERDİ TAYFUR DİNLEDİ
Bahçeli, en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur’un 'Bu bana yeter' şarkısını dinledi.
İLK KLASİK OTOMOBİLİ
Videoda kullanılan otomobilin, Bahçeli’nin aldığı ilk klasik otomobili olduğu öğrenildi.
(DHA)
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