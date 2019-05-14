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Devlet Bahçeli otomobilini vekiline hediye etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mustang" marka klasik otomobilini partisinin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti.

Devlet Bahçeli otomobilini vekiline hediye etti

Klasik otomobil tutkunluğuyla bilinen Bahçeli, 6 Mayıs'ta Ankara'da tur attığı "06 BJK 001" plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini hediye olarak Ersoy'a verdi.

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Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin şahsımı onurlandırarak hediye olarak emanet ettiği Mustang marka aracını elini öpüp, hayır duası ile teslim aldım. Bu manevi hediye ailemizin kutsal emanetlerinden sayılarak, kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Rabbim, liderimize uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli baki ersoy mustang otomobil

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Kutsal olan ne burada onu anlamadım? oğlum siz manyak mısınız? Bahçeli'nin bokunda boncuk mu buldunuz?
bunlar adama günahını bile vermez bedava ...hayırdır
illet zillet hadi ordan beeeee.....!!
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