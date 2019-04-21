Devrik lider El Beşir'in evinde 130 milyon dolardan fazla nakit bulundu

Güvenlik güçleri, evde Euro, ABD Doları ve Sudan Lirası'ndan oluşan 130 milyon doları aşkın nakit buldu.

Eski lider, aylarca süren protesto eylemlerinin ardından devrilmiş ve ev hapsine alınmıştı. El Beşir daha sonra yüksek güvenlikli Kobar Hapishanesi'ne gönderildi.

Reuters Haber Ajansına konuşan bir Sudanlı yetkili, El Beşir'in evinde 351 bin ABD doları, 6 milyon euro ve 105 milyon ABD dolarına denk gelen beş milyar Sudan Lirası dolu çuvallar bulunduğunu açıkladı.

Aynı yetkili, El Beşir'in soruşturma altında olduğunu ve "savcıların eski devlet başkanını Kobar Hapishanesi'nde sorgulayacağını" belirtti.

Hollanda merkezli, Radyo Dabanga da, bazı askerleri nakit para dolu çuvalların yanında gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Radyo Dabanga, gazetecilere gösterilen nakit paranın 50 kiloluk tahıl çuvallarına konulduğunu bildirdi.

BBC Afrika Muhabiri Alastair Leithead, El Beşir'den hesap sorulmasına yönelik adımlara karşın, sivil yönetim talep eden protestocuların Sudan Ordusu'na güvenmediğini söylüyor.