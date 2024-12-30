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Devrim Özkan "435 lirayla İstanbul'a taşındım" diyerek anlattı! "Aynaları yumrukluyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.12.2024 08:39
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Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile evlenmesi beklenirken ayrılık kararı alan Devrim Özkan hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Devrim Özkan "435 lirayla İstanbul'a taşındım" diyerek o dönem ailesiyle yaşadığı olayları da açık açık anlattı.

Devrim Özkan "435 lirayla İstanbul'a taşındım" diyerek anlattı! "Aynaları yumrukluyorum"

Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Devrim Özkan ani ayrılık kararıyla şaşırttı. İbrahim Selim'e konuk olan oyuncu Özkan, "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna verdiği yanıtla Lucas Torreira ile ayrılıklarına açıklık getirdi.

Devrim Özkan; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

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AİLESİNE RAĞMEN İSTANBUL'A GELDİ

Devrim Özkan hayatına dair de bilinmeyenleri anlattı. İstanbul'a gelme kararı aldığı dönemden bahseden güzel oyuncu "Başıma gelebilecek her türlü şeyi biliyordum bir kadın olarak bir genç kadın olarak... Bu sektörde var olmaya çalışan bir kadın olarak yani bir sürü şeyi tahmin edebiliyordum. Bodrum'dan İstanbul'a taşıma kararını o mentaliteyi güçlendirerek yaptım ve daha sonrasında o az önce söylediğim gibi hani gidersen geri dönemezsin cümlesini görünce ailemden vazgeçmedim" dedi.

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Devrim Özkan o dönemde ailesiyle yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben hayatımı gördüğüm şekilde yaşamak istiyorum dediğim zaman karar verdim ve onlar bana gidemezsin dediğinde ben çok özür diliyorum tekrar tekrar yani biraz da maddi bir konu olarak örnek vereceğim için o zaman öğrenciyim üniversitede öğrenciyim KYK var cebimde 435 lira. 435 lirayla Ben İstanbul'a taşındım gerisinin geleceğini bilmiyordum...

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Ben o ailem bana gidemezsin dediğinde böyle evde kavgalar çıkmıştı, aynaları yumrukluyorum bilmem ne falan böyle şuram kesilmişti benim ufacık ve onun fotoğrafını çekmiştim şey dedim; hiçbir zaman hayallerin için kavga etmeyeceksin bu hayatta çünkü hayal gücü başka bir şey. O hayal senin hayalin..."

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devrim özkan
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