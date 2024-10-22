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Devrim Özkan açıkladı! Kerem Bürsin sevgilisi Lucas Torreira Fenerbahçe maçı sonrası bakın ne mesaj attı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.10.2024 10:01
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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan son günlerde Kerem Bürsin ile rol aldığı Mavi Mağara ile gündemde. Özkan sevgilisi ve rol arkadaşı arasındaki mesajlaşmayı açıkladı.

Devrim Özkan açıkladı! Kerem Bürsin sevgilisi Lucas Torreira Fenerbahçe maçı sonrası bakın ne mesaj attı

Mavi Mağara adlı filmde başrol olan Devrim Özkan ve Kerem Bürsin, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. Galada sevgilisiyle boy gösteren Devrim Özkan Lucas Torreira ile çok mutlu olduğunu açıkladı.

Devrim Özkan açıklamalarında erkek arkadaşı Lucas Torreira ve Kerem Bürsin'in iyi anlaştıklarını da söyledi.

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Güzel oyuncu "Lucas ve Kerem benden daha iyi arkadaş oldular. Fenerbahçe maçı sonrası 'ooo enişte ne gol attın' mesajı atmış, Torreira da 'sağ ol bro' falan diye konuşmuşlar" dedi.

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DUDAK DUDAĞA ANLAR

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Instagram hesabından sevgilisi Devrim Özkan ile yaptığı bir paylaşım ile dikkat çekmişti. Galada dudak dudağa poz veren ikiliden Özkan'ın filminin prömiyerine giden Torreira paylaşımlarına "Aşkım ile özel gece" notunu düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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