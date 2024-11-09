Devrim Özkan aşka geldi! Torreira ile karelerini peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla gündemde olan Devrim Özkan şimdilerde başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Mavi Mağara filmindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim her adımıyla adeta olay oluyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Devrim Özkan bu defa aşka geldi.

Sevgilisi Torreira ile yemeğe çıkan güzel oyuncu aşk dolu karelerini paylaşmaya doyamadı. Devrim Özkan sevgilisi ile karesine "Ve aşkım" notunu düştü.

AYRILIĞA DAYANAMAMIŞLARDI

Devrim Özkan ile Torreira ocak ayında birbirlerini sosyal medya üzerinden takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti. Özkan ile Torreira 8 ayın ardından geçtiğimiz aylarda yeniden barıştı.