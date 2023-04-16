Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ayrılık sebebi için flaş iddia! 'Seni sultanlar gibi yaşatırım!'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0'lık skorla geçmiş ve puanını 66'ya yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılarda golleri atan oyuncuların yanı sıra orta sahada görev yapan Lucas Torreira, çalışkan görüntüsüyle taraftarların dikkatini çekmişti.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile sık sık birlikte görüntülenen Uruguaylı yıldız için aşk iddiaları ortaya çıkmıştı.

Birçok kez aktivitelere birlikte katılım gösteren ikili, kısa süre önce ilişkilerini sonlandırmıştı.

Torreira ve Özkan arasındaki ilişkinin bitmesinin nedeniyle ilgili ise flaş bir iddia gündeme geldi.

"SENİ SULTANLAR GİBİ YAŞATIRIM"

Sabah'ın haberine göre Galatasaraylı futbolcu, Devrim Özkan'a "Oyunculuğu bırak, evlenelim. Seni sultanlar gibi yaşatırım" dedi.

Torreira'nın bu çıkışına oldukça şaşırdığı ve sinirlendiği belirtilen Özkan'ın ilişkisini sonlandırarak işine odaklanmayı seçtiği kaydedildi.

