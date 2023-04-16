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Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ayrılık sebebi için flaş iddia! 'Seni sultanlar gibi yaşatırım!'

16.04.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 mağlup ederek puanını 66'ya yükselten ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da Lucas Torreira'nın gösterdiği performans, camianın beğenisini toplamıştı. Sarı - kırmızılılara sezon başında transfer olan Uruguaylı yıldızın adı, ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk iddialarına karışmıştı. Kısa süre önce ayrılan ikilinin ilişkilerini bitirme sebebiyle ilgili ise flaş bir haebr ortaya atıldı. İşte detaylar...

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ayrılık sebebi için flaş iddia! 'Seni sultanlar gibi yaşatırım!'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0'lık skorla geçmiş ve puanını 66'ya yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılarda golleri atan oyuncuların yanı sıra orta sahada görev yapan Lucas Torreira, çalışkan görüntüsüyle taraftarların dikkatini çekmişti.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile sık sık birlikte görüntülenen Uruguaylı yıldız için aşk iddiaları ortaya çıkmıştı.

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Birçok kez aktivitelere birlikte katılım gösteren ikili, kısa süre önce ilişkilerini sonlandırmıştı.

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Torreira ve Özkan arasındaki ilişkinin bitmesinin nedeniyle ilgili ise flaş bir iddia gündeme geldi.

"SENİ SULTANLAR GİBİ YAŞATIRIM"

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Sabah'ın haberine göre Galatasaraylı futbolcu, Devrim Özkan'a "Oyunculuğu bırak, evlenelim. Seni sultanlar gibi yaşatırım" dedi.

Torreira'nın bu çıkışına oldukça şaşırdığı ve sinirlendiği belirtilen Özkan'ın ilişkisini sonlandırarak işine odaklanmayı seçtiği kaydedildi.

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