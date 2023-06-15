Devrim Özkan bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Oyuncuları arasında Nilsu Berfin Aktaş, Ertan Saban ve Özge Özberk gibi isimlerin yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde hayat verdiği Songül karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Devrim Özkan tatil sezonunu açtı.

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. 24 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncuya; 'Çok güzelsin', 'Yaz gülü gibisin', 'Bu güzellik şakı mı', 'Allah nazarlardan korusun' gibi yorumlar yapıldı.

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında doğdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Özkan, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse’nin başrollerini paylaştığı bu dizide İpek Giray’ı canlandırdı.

Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.





