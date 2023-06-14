Fiyatı 799 TL'ye düştü! Çok satan Levi's sweatshirt kısa süreliğine indirimde

Şık tasarımı, kaliteli malzemesi ve konforlu yapısı ile herkesin gardırobunda yerini almayı hak eden bir ürünle karşınızdayız: Levi's Zip Up Hoodie. Üstelik şimdi, Babalar Günü Fırsatları kapsamında %25 indirimle satışta! Hazır indirim de varken bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz? Levi's ürünlerinin konforlu dünyasına adım atmak ve şıklığınızı pekiştirmek için harika bir fırsat!

Çok satanlarda bir numara: Levi's Zip Up Hoodie

Doğal ve dayanıklı pamuk kumaştan üretilen Levi's Zip Up Hoodie, serin havalarda sizi sıcak tutmak ve ihtiyacınız olan konforu sağlamak için üretilir. İster kış günlerinde montunuzun altında isterseniz de serin yaz akşamlarında kıyafetinizin üzerine giyebileceğiniz ürünün ön kısmı fermuarlı olup kapüşon detayı yer alır. Yıllardır kaliteli giyim ürünleriyle öne çıkan Levi's bu çok sevilen sweatshirtü şık ve rahat oluşuyla gardırobunuza eklenebilecek mükemmel bir seçimdir.

Kullanılar ne diyor?

"İç kısmı çok yumuşak, polar havası var. Umarım tüylenmez. Kumaş kalitesini sevdim. Duruşu güzel. 1.80 boy 85 kg L beden normal oldu. M beden alınabilir."

"Yağmurlu ama soğuk olmayan günlerde kapüşonlu olduğu için mont gibi giyilebiliyor. Rengi güzel, içi polar, fermuarı kaliteli."

"Harika ürün hızlı teslimat ve özenli paketleme için teşekkür ederim."

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