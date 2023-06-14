Fiyatı 5 bin 589 TL'ye düştü! Bir airfryerdan daha fazlası Russell Hobbs sıcak hava fritözünde indirim

Sağlıklı beslenmenin öneminin son yıllarda artmasıyla birlikte, yağsız pişirme yöntemleri de oldukça popüler hale geldi. Bu noktada, sıcak hava fritözleri bir diğer deyişle airfryerlar sağlıklı pişirme için ideal bir çözüm sunmaya başladı. Yağsız pişirme yöntemiyle sağlıklı yiyecekler hazırlamanızı sağlayan airfryerlar birçok marka tarafından farklı özelliklerle üretilse de içlerinden bazıları üstün teknolojik özellikleri, işlevsel oluşları, kullanım kolaylığı, şık tasarımlarıyla öne çıkıyor. O ürünlerden biri olan Russell Hobbs 26520-56 SatisFry Sıcak Hava Fritözü sınırlı bir süre için indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor. Bu fırsattan yararlanmak isterseniz, işte detaylar!

Yavaş pişirme fonksiyonuyla öne çıkan: Russell Hobbs 26520-56 SatisFry Sıcak Hava Fritözü

Ürün özellikleri

Otomatik kapanma fonksiyonu ile güvenli kullanım imkanı sunar.

Dijital ekranı sayesinde pişirme süresini ve derecesini ayarlayabilirsiniz.

Paslanmaz çelik gövdeye sahiptir.

Kolay temizlenebilir kısımları sayesinde kullanım sonrası kolay temizlik imkanı sunar.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Pişirme sepeti, pişirme tepsisi ve kapağı çıkarılabilir özelliktedir.

1500 Watt güç tüketimi sayesinde hızlı pişirme imkanı sunar.

%44'e kadar daha az enerji tüketir ve %76'ya kadar daha hızlı sıcak hava ile kızartır.

Dijital dokunmatik ekrana sahiptir.

Sıcak hava kızartma, ızgara, yavaş pişirme, sıcak tutma gibi özellikleri bulunur.

Manuel kullanım için 260°C'ye kadar hassas sıcaklık kontrolüne ve ayarlanabilir termostata sahiptir.

5,5 litre kapasitesiyle geniş aileler için de idealdir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu cihazı seviyorum. İçinde gerçekten her şeyi yapabilirsiniz. Sadece derin kızartma değil, aynı zamanda fırında yaptığınız her şeyi yapabilirsiniz. Yakında yavaş pişirme işlevini de deneyeceğim. Artık onsuz kalamam, gerçekten harika!"

"Her yemekte kullanıyorum ve onu seviyorum. Geleneksel fırını bir daha açmadım. Çünkü bu daha kısa sürede pişiriyor. Çok memnunum. Tavuk, kalamar, patates, kroket ve bir sürü sebze, hepsi çok az yağla veya hiç yağsız harika."

"Fırın işlevinde gerçekten sessiz, duyamıyorsunuz. Bu sabah fritöz fonksiyonlu bir domates sosu yaptım. Mükemmel sonuç. Fiyatı buna gerçekten değdi."

Bu içerik 14 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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