Fiyatı 1299 TL'ye düştü! Jabra Elite 4 kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Bluetooth kulaklıklar, kablosuz kullanımın rahatlığı ve üstün ses kalitesi ile popülerliğini giderek artırıyor. Kablo dağınıklığından kurtulmanızı sağlayan, analog kulaklıklara göre daha kaliteli bir ses sunan, birden fazla cihaza bağlanabilen bluetooth kulaklıklar; rahat kullanım, kaliteli ses, erişilebilir olma açısından büyük avantajlar sunuyor. Kaliteli bir bluetooth kulaklık, müzik dinlemeden telefon görüşmesi yapmaya eşsiz bir deneyim sunuyor. Siz de kaliteli bir kulaklığa sahip olmak istiyorsanız kullanıcılarından tam not alan Jabra'nın Elite 4 modeline bir şans verebilirsiniz. Kısa süreliğine %20 indirimle satışta olan bu ürüne mutlaka bir göz atmalısınız.

Jabra Elite 4 Kablosuz Gürültü Engelleme Özellikli Kulak İçi Kulaklık

Ürün özellikleri

Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı teknolojisi

Gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği

4 mikrofonlu çağrı kalitesiyle kristal netliğinde ses iletimi

6 saatlik kullanım süresi ve şarj kutusu ile birlikte toplam 28 saatlik pil ömrü

Ses, çağrı, ANC ve müzik kontrolü için dokunmatik kontrol düğmeleri

IPX5 suya ve ter yerine dayanıklı

Kişiye özel ses ayarları sunan Jabra Sound+ uygulaması ile uyumlu

Sesli asistan desteği (Alexa, Siri, Google Assistant)

Hızlı şarj özelliği ile 15 dakikalık şarjda 2 saatlik kullanım süresi sağlar

Kompakt ve ergonomik tasarım ile rahat kullanım sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"İyi ses kalitesi vb. Mükemmel, ancak izlenim hiçbir şeyin özellikle olağanüstü olmadığıdır.

Uzaktan içtiğimde cevap alamıyorum, ve mikrofon iyi görünüyor, bu yüzden telefon görüşmesi yaptığımda kullanıyorum."

"Akıllı telefonla eşleştirme de kısa sürede bağlandı, akıllı telefonun müziği de net ve yüksek ses kalitesiydi, gürültüyü azaltma işlevi olduğunu ve dinlemesi kolay olduğunu hissettim, müzik ve telefon görüşmeleri arasındaki geçiş sorunsuz ve takması rahattı."

Bu içerik 14 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.



