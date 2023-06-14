Fiyatı 555 TL'ye düştü! Efsanevi termos markası Stanley'de fırsat zamanı

Yaz kış fark etmeksizin sevdiğiniz içeceklerle keyif yapmak için en önemli araçlardan biri termoslar. Yüksek kaliteli malzemeleri ve dayanıklı yapısı ile dikkat çeken Stanley Quick Flip Termos, bugün sizlere sunulan indirim fırsatıyla daha da cazip hale geliyor. Sadece indirimli fiyatı değil, aynı zamanda çevre dostu özellikleri ve lekesiz paslanmaz çelik malzemesiyle de öne çıkan bu termos, sıcak içeceklerinizi uzun süre sıcaklık koruması sağlayarak kullanımınızı kolaylaştırıyor. Kaçırmayacağınız bir fırsat için hemen Stanley Quick Flip Termos'a göz atın.

Her an yanınızda olsun isteyeceksiniz: Stanley Quick Flip Termos

Ürün özellikleri

Soğuk içecekleri 12 saate kadar soğuk, sıcak içecekleri 8 saate kadar sıcak tutar ve 40 saate kadar dayanır.

18/8 yüksek kaliteli gıda sınıfı paslanmaz çelik ve BPA içermeyen malzemeden üretilmiştir, uzun ömürlü ve güvenlidir.

İki kademeli sızdırmaz kapağı bulunur.

Kolay temizlenir, her parçası bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün fiyatı düşük iken aldım. Hediye edeceğim. Kesinlikle memnun olacağına eminim. Teşekkürler Amazon."

"Ürüne bayıldım, kargolama zaten şahane. Tam bir Amazon kalitesi. Yalnızca termos çok büyük. İki kişilik. Ben bireysel kullanacağım için küçüğünü almaya karar verdim."

"Günlük kullanım için ideal. Boyutu sırt çantama sığıyor. Sızdırma yapmıyor. Güzel ürün."

"Çok güzel rengi dış dokusu, Stanley kalitesi."

Bu içerik 14 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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