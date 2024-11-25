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  4. Devrim Özkan ve Lucas Torreira evleniyor mu? Sevgilisinin yanında yüzüğünü gösterip...

Devrim Özkan ve Lucas Torreira evleniyor mu? Sevgilisinin yanında yüzüğünü gösterip...

25.11.2024 08:46
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25.11.2024 08:46
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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın aşkı dolu dizgin gidiyor. Son olarak sevgilisinin doğduğu eve giderek aileye de giren Devrim Özkan'ın yüzüğü konuşuluyordu. Güzel oyuncu evlilik iddialarına bakın ne yanıt verdi.

Aşklarına ikinci bir şans veren ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, gündemden düşmüyor. Çiftin ilişkisi, sosyal medyada sıkça konuşuluyor ve en son Devrim Özkan’ın yaptığı açıklama da dikkatleri üzerine çekti.

Özkan, Torreira ile olan ilişkisini "Ben yenge değilim, o enişte... Ben Türk'üm; o yüzden ben yenge değilim, Torreira'ya enişte desinler," sözleriyle açıklamıştı.

Çift, bir mekan çıkışında görüntülendiğinde, Devrim Özkan’ın parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı.

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Özkan, yüzüğün normal bir takı olduğunu belirterek, "Eğer bir gelişme olursa haberiniz olur" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Devrim Özkan evlilik iddialarına sevgilisinin yanında yüzüğünü göstererek "O benim her zaman taktığım yüzük" dedi. Muhabironline muhabirlerinin "Artık enişte diyeceğiz" yorumuna ise "Enişte deyin siz" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
devrim özkan
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