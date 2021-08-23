Devrim Saltoğlu evlendi! Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları yalnız bırakmadı

Usta oyuncu Devrim Saltoğlu, Denizli’nin önde gelen ailelerinden Sağlam ailesinin kızı Mimar Nazlı Sağlam ile dün Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde dünya evine girdi. Covid-19 salgını sebebiyle az sayıda davetli kabul eden çifti, oyuncu arkadaşları; Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Devrim Evin, Mehmet Bilge Aslan ve Can Arpacı yalnız bırakmadı.

Nikah sonrası Devrim Saltoğlu ve eşi Nazlı Saltoğlu davetlileriyle beraber Beyoğlu’nda bir mekanda yemek yedi.

Devrim Saltoğlu ve eşi 5 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştıktan 2 yıl sonra evlilik kararı almışlar ancak pandemi nedeniyle nikahlarını 3 yıl ertelemek durumunda kalmışlardı.

Çekimleri yeni sezonda Trt1’de devam edecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş’ın hikayesine hayat veren usta oyuncu, balayı için ileri bir tarihte organizasyon yapabilecek.

