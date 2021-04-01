Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Rauf Denktaş’ı kimdir?

Devrim Saltoğlu, Ağır Roman’da sergilediği başarı ile V. Lions Tiyatro Ödülleri’nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Salt Tiyatro Stüdyosu adlı bir de oyunculuk okulu olan Devrim Saltoğlu, ‘'Aşkyuvarlar" adında bir de Roman çalışması hazırladı.

30 Haziran 1973’te Trabzon'da doğan Devrim Saltoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü, A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğundan mezun oldu. Trabzon Devlet Tiyatrosu, Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, Ankara Deneme Sahnesi, Kandemir Konduk Tiyatrosu, İzmit Şehir Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışan Devrim Saltoğlu, 2008-2009 yıllarında Salt Tiyatro'yu kurdu.

Birçok önemli tiyatro gösterisi sergileyen Devrim Saltoğlu, Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştı.

Devrim Saltoğlu, Bir Zamanlar Kıbrıs’ta Rauf Denktaş’ı canlandırıyor. 2019 yapımı Güvercin filminde Celil karakterini oynayan Devrim Saltoğlu, 2015 yapımı Bedel filminde ise Ferhat karakteriyle hayranlarının karşısına çıktı.

Devrim Saltoğlu, Deli, Ağır Roman (oyun) Şaşkın Aşıklar, Medya Medya Nereye, Misafir, Hâkimiyet-i Milliye Aşevi, Bir Kış masalı, Kulaktan Kulağa, Billur Köşk Masalı, Son, Lefty' i Beklerken, Yeşil Gece, Ah Şu Gençler ve Kral Üşümesi gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.

Asmalı Konak : 2002 Seyhan Karadağ

90-60-90 : 2001 Sedat

Üvey Baba 2000

Gonca Karanfil

Kapadokya Düşleri

İŞTE BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN OYUNCULARI…

Devrim Saltoğlu, Ahmet Kural, Gülper Özdemir, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Pelin Karahan, Miray Akay, Hasan Küçükçetin, Ahmet Sömers, Deniz Baytaş, Nebil Sayın, Hakan Güner, Bade Arazlı ve Emre Törün…

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU

Paramparça olan aşklar, yitirilen hayatlar ve varoluş mücadelesi 1963’te adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak adlandırılan olayların başlamasıyla birlikte diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir şekilde bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle beraber göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri olur. Kıbrıs’ta hayat mücadelesi devam ederken, Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı da Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir.

Adada gizli kahraman olan Ankaralı ile ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesiyle harmanlanan aşkı ise Dereli ailesinin hikâyesi ile iç içe geçer.

