Dexter dizisine takıntılıymış! Kurbanlarını flört uygulamasından seçen seri katil cinayetlerini anlattı

Bir dönemin çok konuşulan yapımlarından olan Dexter dizisinin hayranı katil Mark Twitchell, gazeteci Steve Lillibuen’e mektuplarında cinayetlerinin detaylarını açıkladı. CBS News'e konuşan gazeteci Steve Lillibuen, Johnny Altinger'ın katili olan Mark Twitchell'ın mektuplarında oldukça nazik ve dürüst olduğunu söyledi. Lilibuen, “Bana 30-35 tane mektup yazdı. Bunların hepsi 350 sayfa kadardı. Tıpkı bir kitap gibi” dedi.

ERKEK KURBANLARINI BU YOLLA KANDIRMIŞ

Erkek kurbanlarını tuzağa çekmek için flört sitesinde çekici kadın fotoğrafı kullanan Twitchell, mektuplarından birinde "Johnny Altinger'ı nefsi müdafaa ile kazara öldürdüm. İnsani hassasiyetlerimi bir kenara bıraktıktan sonra, onun kalıntılarıyla beni sonsuza dek travmatize edecek saygısız bir şekilde ilgilendim" ifadelerini kullandı.

Mektuplarında “Garajımda bir ölüm odası var” ifadelerini kullanan Twitchell’in Dexter dizisinden etkilendiğine vurgu yapan ve cinayetlere ilişkin detayların senaryoyla benzerlik taşıdığını belirten Lillibuen’in açıklamalarından sonra polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Garajda yapılan testler, çok fazla insan kanının olduğunu ortaya çıkardı.



