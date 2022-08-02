EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den sınava ilişkin açıklama!

DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den sınava ilişkin açıklama!

02.08.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS 2022 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden sınava ilişkin yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 3 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavlarının ardından birçok kişi sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin girdiği sınava ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklama...

DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den sınava ilişkin açıklama!

DGS 2022 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyn kişiler internette araştırma yapıyor. Binlerce 2 yıllık ön lisans mezunu öğrencinin eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için girdikleri DGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den sınava ilişkin açıklama ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

lgs2

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi.

s8

ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

s3

Buna göre DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

5

Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada çok konuşuldu! Sınav soruları hakkındaki iddialara açıklamaSosyal medyada çok konuşuldu! Sınav soruları hakkındaki iddialara açıklama
LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları açıklandı!
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS dgs 2022 dgs sonuçları açıklandı mı dgs sonuçları ne zaman açıklanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Sosyal medyada çok konuşuldu! Sınav soruları hakkındaki iddialara açıklama

Sosyal medyada çok konuşuldu! Sınav soruları hakkındaki iddialara açıklama

e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!

e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

İlginizi Çekebilir

Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”

Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Nehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymış

Nehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymış

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.