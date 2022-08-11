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DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı!

11.08.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında yapıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne göre 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen sınava ile ilgili sonuçların 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacağı belirtilmişti. Fakat sınava ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Peki 2022 DGS sonuçları açıklandı mı? İşte 2022 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı...

DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı!

DGS sonuçları ile ilgili beklenen açıklama beklenen tarihten önce yani 11 Ağustos Perşembe günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapıldı. Vatandaşlar internette "DGS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 2022 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


DGS sonuçları belli oldu. Şimdi vatandaşlar tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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