DGS başvuru tarihi belli oldu! DGS başvuru tarihi ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? ÖSYM açıkladı

ÖSYM tarafından her yıl uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili başvuru ücreti ve tarihi araştırılıyor. Ön lisans son sınıfta öğrenim gören ve mezun olan öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sınavı başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. İşte DGS başvuru tarihi, kılavuzu ve başvuru ücreti ile ilgili bilgiler...

DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2023 DGS başvuruları 26 Mayıs 2023 ile 05 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 13 Haziran 2023 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapabilecekler. Sisteme giriş yapan adaylar katılacakları oturumları belirleyecek ve sonrasında anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. DGS sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru tarihlerinin belli olmasıyla sınav başvuru ücreti de merak konusu oldu. DGS için başvuru yapacak olan adaylarla başvuru ücreti henüz paylaşılmadı. 2022 DGS sınav ücreti 190 TL olarak belirlenmişti.



