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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023: DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM Dikey Geçiş sınav yerleri sorgulama

13.07.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 4 senelik üniversite mezunu olmak isteyen ön lisans mezunları için gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavının tarihi yaklaşırken birçok kişi de bu süreçte hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2023 DGS sınav giriş belgesi ekranı...

DGS sınav giriş belgesi konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. DGS 16 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinde başvurularını gerçekleştiren kişiler, ÖSYM AİS ekranı üzerinden DGS sınav giriş belgesi sorgulaması ile sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecekler. İşte detaylar...

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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLAMASI

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"6 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı’na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

DGS sınav yerleri henüz yayımlanmadı. Açıklama ÖSYM tarafından yapılacak ve adaylar TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebilecekler.

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav giriş belgesinin, sınavın uygulanacağı tarihten yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor. Bu bilgiler kapsamında DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz tarihine kadar açıklanması ön görülüyor.

DGS sınav giriş belgesi ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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