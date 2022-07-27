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DGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları için nefesler tutuldu!

27.07.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 3 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki DGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte DGS sınav sonuçları tarihi...

DGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları için nefesler tutuldu!

DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından rağbet gördü. Peki DGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

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2022 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları, iki yıllık eğitim hayatlarını dört yıla tamamlamak isteyen üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. Ön lisans eğitiminde lisans eğitimine geçmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor.

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2022 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak.

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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok öğrenci bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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