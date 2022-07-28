DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS tercih başvuruları hangi tarihte başlayacak? ÖSYM açıkladı!

DGS sınavı sonrası, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile sonuç açıklaması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?", "DGS tercih başvuruları hangi tarihte başlayacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. ÖSYM'den yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

DGS sınav sonuçları, iki yıllık eğitim hayatlarını dört yıla tamamlamak isteyen üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. Ön lisans eğitiminde lisans eğitimine geçmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2022 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

DGS TERCİH BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok öğrenci bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.



