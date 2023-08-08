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DGS SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr ekranı!

08.08.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. DGS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile aldıkları sonuca erişecekler. Peki, 2023 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar, 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nda ter döktü. Sayısal ve sözel soruların yer aldığı Dikey Geçiş Sınavı tamamlanmasının ardından gözler sonuc.osym.gov.tr sayfasına çevrildi. . DGS sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek. İşte ÖSYM 2023 DGS sonuçları sorgulama ekranı..

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile aldıkları sonucu görüntüleyebilecekler.

DGS sonuçlarının erişime açılması sonrası tercih dönemi başlayacak

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.

DGS tercihleri geçtiğimiz sene 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Tercih sürecinin bu sene de benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.

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