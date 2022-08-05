DGS SONUÇLARI 2022! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Binlerce 2 yıllık ön lisans mezunu öğrencinin eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için girdikleri DGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi.

ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

Buna göre DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.



