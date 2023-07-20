DGS SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr ekranı ile DGS sınav sonucu sorgulama

DGS sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’na 464 bin 281 aday katılım gösterdi. DGS sonuç sorgulama ekranı ile ÖSYM tarafından konuya ilişkin yayımlanan bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte sonuc.osym.gov.tr ile DGS sonuç sorgulama ekranı..

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TECHİHLERİ 2023 NE ZAMAN?

DGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.

DGS tercihleri geçtiğimiz sene 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Tercih sürecinin bu sene de benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.

